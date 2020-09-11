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高雄前鎮區乙烯外洩拖2小時才曝光 市府遭疑「刻意掩蓋」

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美濃下庄水圳點燈明天登場 遊程可用三大消費券

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃下庄水圳點燈與市集活動明晚登場，水圳日後又兼具夜間觀光功能。圖／陳佳鴻提供
美濃下庄水圳點燈與市集活動明晚登場，水圳日後又兼具夜間觀光功能。圖／陳佳鴻提供

農業水圳不僅是作物灌溉命脈，同時也是庄頭特色亮點。下庄水圳流經美濃瀰濃社區，朝夕陪伴居民，在地居民善用水圳特色，明天（12日）將在下庄水圳舉辦「點亮下庄水圳暨秧光市集」活動，除安排祈福活動外，水圳兩側與陸橋的藝術燈具將舉辦點亮儀式，用地方特色帶動觀光。

美濃水圳分布綿密，從橫貫東西灌溉作物外，水圳也流經永安路老街，瀰濃社區內的「下庄水圳」常吸引小孩夏日戲水。瀰濃社區發展協會與在地青年陳佳鴻合作營造水圳亮點，明天傍晚將舉辦秧光市集與點燈儀式，期盼水圳成為夜間漫步的特色景點。

發展協會鍾仁振理事長說，水圳是鄉下小孩最愛的戲水場域，協會長期以來推廣地方文化，盼美濃下庄水圳能成為旗美夜晚必遊景點，吸引更多人來認識瀰濃社區。

社區人員指出，秧光市集預計9月12日下午4點至8點進行，市集傍晚就開始擺攤，點燈儀式則在入夜後，活動地點位在美濃區中山路與永安路交會處，參與遊程可使用藝FUN券、振興三倍券、客庄旅遊券。

美濃 青年 老街

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