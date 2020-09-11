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高雄前鎮傳石化管線外洩 封路防氣爆

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市前鎮區翠亨北路封路，檢測出乙烯外洩數值。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區翠亨北路封路，檢測出乙烯外洩數值。記者林保光／翻攝

高雄市前鎮區翠亨北路社會局無障礙之家附近，今天下午傳有石化管線乙烯外洩，高雄市府動員警、消及環保單位趕往戒備，並封路警戒中。

據了解，今天下午近4點，高雄市政府環保局接獲報案，指前鎮區翠亨北路有石化異味，高雄市府已在翠亨北路與鎮興路口、翠亨北路與鎮海路口，由警方封閉道路，請用路人改道。

據消防局初步了解，環保局測出乙烯數值，正了解是否石化管線外洩。

高雄市長陳其邁、副市長林欽榮陸續趕到現場關切處理進度。

陳其邁表示，今天下午4點25分已要求廠商盡快排空處理，讓濃度降低，也將風險降到最低，後續會繼續找出事發原因，目前無障礙之家100多名住民已疏散完畢，當前以保護、戒護市民安全為重。

高雄市警方在前鎮區翠亨北路封路，追查乙烯管線外洩。記者林保光／翻攝
高雄市警方在前鎮區翠亨北路封路，追查乙烯管線外洩。記者林保光／翻攝
高雄市政府發布前鎮區翠亨北路封路圖。記者林保光／翻攝
高雄市政府發布前鎮區翠亨北路封路圖。記者林保光／翻攝
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局無障礙之家附近社區疑似有不明氣體外洩，消防局、環保局等單位嚴加戒備避免意外擴大，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮也陸續趕到現場關切處理進度。記者劉學聖／攝影

高雄市 石化管線 氣爆

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