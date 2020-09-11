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高雄前鎮傳石化管線外洩 封路防氣爆
高雄市前鎮區翠亨北路社會局無障礙之家附近，今天下午傳有石化管線乙烯外洩，高雄市府動員警、消及環保單位趕往戒備，並封路警戒中。
據了解，今天下午近4點，高雄市政府環保局接獲報案，指前鎮區翠亨北路有石化異味，高雄市府已在翠亨北路與鎮興路口、翠亨北路與鎮海路口，由警方封閉道路，請用路人改道。
據消防局初步了解，環保局測出乙烯數值，正了解是否石化管線外洩。
高雄市長陳其邁、副市長林欽榮陸續趕到現場關切處理進度。
陳其邁表示，今天下午4點25分已要求廠商盡快排空處理，讓濃度降低，也將風險降到最低，後續會繼續找出事發原因，目前無障礙之家100多名住民已疏散完畢，當前以保護、戒護市民安全為重。
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