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陳其邁騎機車實測路平 高市明年起管線竣工後抽檢50%

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
道路平不平，機車族最有感。高雄市長陳其邁（前左）今天騎機車實測新舖道路品質。記者楊濡嘉／攝影
道路平不平，機車族最有感。高雄市長陳其邁（前左）今天騎機車實測新舖道路品質。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁今天和副市長林欽榮騎機車實地了解新舖澄清路部分路段的品質，更宣示高雄市的道路挖埋管理中心每天24小時、全年無休，道路挖埋後的抽檢率將到50%，並要逐年減少10%的挖管施工率，且要在前鎮、小港建置3D監測系統，避免道路施工時發生工安事件，市府也要請里長們學習運用APP，隨時通報需要改善的路況。

陳其邁今天和林欽榮、立委李昆澤、許智傑和多位議員從鳳山行政中心騎機車到滯洪池，實地體驗澄清路的路平品質，也宣示有關路平的重要措施。

工務局長蘇志勳向陳其邁說明有關路平的各項措施，林欽榮隨後統整表示，對於路平，已要求工務局以後的道路工程，一次做好；挖管案件完工後道路品質抽驗率，從明年開始，要從現行的5%提高到50%；現在每年約有1萬2000多件道路挖埋工程案，以後每年要減10%。

林欽榮和蘇志勳表示，將採用3D攝影測量建立管線圖資，在大車很多的前鎮、小港試辦運用3D陣列透地雷達技術補正舊有管線圖資；為方便里長們了解各項管挖工程進度，未來將請里長們學習運用「便民APP」通報待改善的道路狀況。

林欽榮 陳其邁

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