屏東電影節首獎60萬元 兵家必爭

屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，在海內外徵件，首獎新台幣60萬元，比金鐘獎50萬元還要高吸引海內外600多件作品參賽，10組作品入圍，今天舉行聯合開鏡。

邁入第5屆的屏東電影節，為鼓勵參賽者駐地拍攝時能充分展現創意與原創性，縣府今年加碼入圍隊伍每組10萬元的製作經費，競賽團隊預計10月中旬完成作品，爭奪60萬元的首獎獎金，另外還有最佳導演、最佳演員、最佳剪輯、最佳編劇等獎項，總獎金160萬元。

評審謝志文表示，屏東電影節首獎60萬元獎金，不但高於各縣市的電影節，也高於金鐘獎50萬元獎金，成為海內外兵家必爭之地，只要拍短片的都會想來參加，已經打出電影節品牌。

評審洪馬克表示，今年有600多件作品參賽，比去年多了1倍，競賽作品水準比往年好。

今天聯合開鏡請來新銳導演盧謹明與電影返校原創歌曲獲金馬獎的盧律銘出席代言，兩人是姐弟，都是屏東人，盧謹明表示，屏東這塊土地與人的樸實是屏東最大的資產，「溫暖」是屏東最大的能量，滋潤著在海外的異鄉遊子。

她說，屏東有很多的舊建築，如高屏舊鐵橋、台糖、屏東公園等，這些歷經好幾代人都很有故事，都是創作來源。

盧律銘也說，在海外想到家鄉就覺得獲得滋潤，家鄉的溫暖讓他有源源不斷的創作能量。

以「島上人間國寶張日貴女士紀錄片」獲得入圍的葉政杰表示，拍1部紀錄片至少要1年的時間，但這次的徵選，他們把時間縮短到1個月拍攝完成，很辛苦，屏東值得有更長遠計畫的紀錄片拍攝。

縣府表示，為了促使入選團隊激發靈感，創作出更完整的在地作品，特別舉辦「工作坊」與「一對一面談」，讓參賽者與評審互動，切磋出各隊伍創作的最大值。

屏東電影節預計在10月中完成拍攝作品第2階段徵選，屆時將開放網路票選與評選作業，除了評審獎外，也讓網友們一同選出喜愛的作品。

期間將下鄉至屏東市區、恆春鎮、里港鄉戶外放映，每場都免費入場，提供飲料和爆米花，創造電影與在地的連結性，活動11月初舉行閉幕典禮。