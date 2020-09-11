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屏東電影節首獎60萬元 645件入選10件首次出現紀錄片

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「階梯影像製作」團隊紀錄人間國寶張日貴阿嬤推動滿州民謠故事，讓人感動。記者劉星君／攝影
「階梯影像製作」團隊紀錄人間國寶張日貴阿嬤推動滿州民謠故事，讓人感動。記者劉星君／攝影

屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，在海內外645件作品徵選出10組優秀隊伍到屏東拍攝，今舉行聯合開鏡儀式，邀請屏東子弟新銳導演盧謹明，與電影「返校」原創歌曲獲得金馬獎殊榮的盧律銘出席代言。今年徵件作品也首次出現紀錄片型態，「階梯影像製作」團隊紀錄人間國寶張日貴推動滿州民謠故事，讓人感動。

邁入第五屆的屏東電影節，為鼓勵參賽者駐地拍攝充分展現創意與原創性，縣府比往年更是加碼，入圍隊伍每組10萬元製作經費，競賽團隊預計在10月中完成作品，爭奪首獎60萬獎金。期待透過補助，讓有意投入電影界的學子們發揮才華。評審陣容邀請多名經驗豐富電影工作者，以專業且多元的視角評選出優秀的「屏東印象」作品。

屏東縣政府指出，期望結合全台年輕電影人的創意及文化識別力，呈現大家心中的屏東印象，共同為屏東留下珍貴的影像作品。為促使入選團隊激發靈感，創作更加完整在地作品，也舉辦「工作坊」與「一對一面談」，讓參賽者與領域多元，實務經驗豐富的評審老師們互動，切磋出各隊伍創作的最大值。

屏東電影節預計在10月中完成拍攝作品第二階段徵選，屆時開放網路票選與評選作業，除評審獎外，也讓網友們一同選出喜愛的作品。

今年來自海內外645件作品，徵選出10組，今年首次出現紀錄片，「階梯影像製作」團隊紀錄恆春半島滿州民謠的人間國寶張日貴阿嬤的故事，團隊指出，拍攝過程有滿滿的感動，也更激勵團隊要將阿嬤故事拍攝完整。

2020屏東電影節，10月下旬到屏東市、恆春、東港舉行戶外放映，每場開放民眾免費入場，創造電影與在地的連結性，11月初舉行閉幕典禮，頒出首獎、最佳導演、最佳演員、最佳剪輯、最佳編劇等獎項。2020屏東電影節相關資訊可上網查詢（ https://pingtungfilm.com ）。

屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，在海內外645件作品徵選出10組優秀隊伍到屏東拍攝，今舉行聯合開鏡儀式。記者劉星君／攝影
屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，在海內外645件作品徵選出10組優秀隊伍到屏東拍攝，今舉行聯合開鏡儀式。記者劉星君／攝影
屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，邀請屏東子弟新銳導演盧謹明（左），與電影「返校」原創歌曲獲得金馬獎殊榮的盧律銘（右），姐弟倆出席代言。記者劉星君／攝影
屏東電影節今年以「屏東印象」為主題，邀請屏東子弟新銳導演盧謹明（左），與電影「返校」原創歌曲獲得金馬獎殊榮的盧律銘（右），姐弟倆出席代言。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 電影

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