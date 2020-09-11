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金門福利多一項！65歲長者可免費接種新型13價肺炎疫苗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府指出，只要設籍在金門，年滿65歲以上長者，都可以免費接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府指出，只要設籍在金門，年滿65歲以上長者，都可以免費接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

國人十大死因肺炎常年排名第三，也是金門縣十大死因的第三位。金門縣政府今天宣布，有鑑於肺炎鏈球菌常侵犯65歲以上長者，引發敗血症、腦膜炎及肺炎等嚴重疾病，縣長楊鎮浯超前佈署，領先全國，從今年1月就讓50歲至64歲的糖尿病患者，免費全面接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗，今天更擴大到所有65歲到74歲的長者都可以免費接種，75歲長者則再銜接疾病管制署之公費肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，讓長者全面受到保護。

金門縣政府表示，目前65歲以上長者接種流感疫苗已納入中央常規接種對象；為降低65歲以上長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡，積極維護民眾健康，減少醫療費用支出。金門將從今日起全額補助65歲至74歲長者免費接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗。目前配合執行是項疫苗之合約院所為衛生福利部金門醫院、各鄉鎮衛生所及合約診所。

包括國家衛生研究院董事長林奏延教授、台灣兒童感染症醫學會理事長暨台大醫院小兒部李秉穎教授、台中榮總兒童醫學部兒童感染科陳伯彥主任等人，今天都專程來金門，與金門縣長楊鎮浯、衛生局副局長李金治共同見證公費補助注射疫苗新福利政策。

楊鎮浯表示，希望從預防醫學及公衛的角度，讓鄉親在整個健康的拼圖上更完整，他也提及，在離島偏鄉醫療的量能，一直都是比較辛苦的狀況，縣府除了致力在整個醫療環境的改善，醫療能量的提升外，也希望透過類似預防醫學跟公衛醫學的部分，一步一步來協助鄉親把每一個跟健康有關的拼圖，完整的拼起來；未來只要設籍金門，符合

年滿65歲至74歲的長者，或是滿50歲至64歲的糖尿病患者，都可免費全面接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗。

提醒預前往接種之民眾記得攜帶身份證及健保卡，相關資訊可撥打金門縣衛生局洽詢電話330697轉609莊小姐、諮詢專線﹕330751，各合約院所接種時間已公布於金門縣衛生局網站(網址﹕http://www.kmhb.gov.tw/)供民眾查詢。

金門縣長楊鎮浯今天宣布，從今天起，只要設籍金門的所有65歲到74歲的長者都可以免費接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天宣布，從今天起，只要設籍金門的所有65歲到74歲的長者都可以免費接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天宣布，只要設籍在金門，年滿65歲以上長者，都可以免費接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗，在場見證的貴賓與鄉鎮長、村里長合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天宣布，只要設籍在金門，年滿65歲以上長者，都可以免費接種新型的13價肺炎鏈球菌疫苗，在場見證的貴賓與鄉鎮長、村里長合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 衛生局 流感疫苗

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