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情定澎湖灣婚紗體驗 要讓新人感受幸福浪漫時光

中央社 / 澎湖縣11日電

2020年「澎湖海洋派對」系列活動的「情定澎湖灣」與「婚紗體驗館」2大愛情主題，將於15日起啟動，29日有來自各縣市20對新人在貝殼教堂舉辦婚禮及施放999秒煙火，感受幸福浪漫時光。

「澎湖海洋派對」系列活動今天在馬公篤行十村低碳島展示館舉行記者會，澎湖縣長賴峰偉肯定旅遊處在推展澎湖觀光行銷系列活動的努力，讓澎湖的觀光旅遊提升到另一個層次。

記者會現場並由縣府局處主管等人擔任新娘走秀與導覽，要讓新人在澎湖能留下美好回憶。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年為2020年，諧音「愛你愛你」，是專屬於愛情的一年，為了塑造澎湖愛情婚紗島的形象，特別規劃「情定澎湖灣」與「婚紗體驗館」2大愛情主題活動，除招募的20對新人，也開放所有新人自15日起至11月30日預約試穿婚紗禮服拍照，並體驗一下美麗的澎湖風采。

「情定澎湖灣」26日至29日，將有全國各縣市20對新人、其中澎湖有7對參與，將前往各經典景點拍攝婚紗與29日的具殼教堂沙灘婚禮，並致贈12項澎湖經典好禮給新人，藝人NONO與朱海君夫妻檔當晚獻唱祝福，並施放999秒的煙火。

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