陳其邁：丁允恭錯用局長辦公室 不恰當也不妥切

對於前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長期間，曾在辦公室與前女友發生關係，高雄市長陳其邁今天表示，公私領域混淆，把新聞局長辦公室做私人的錯誤使用，不恰當也不妥切。

週刊接獲丁允恭前女友爆料，指丁擔任高雄市新聞局長期間，謊稱單身並劈腿4名女子，還數度在上班時間於局長辦公室與她發生關係，丁允恭隨即請辭總統府發言人獲准。讓藍營議員酸高雄雖沒愛情摩天輪，但可開放新聞局長辦公室並收門票。

對此，陳其邁上午視察鳳山自強陸橋拆除後路況，並於會後接受媒體聯訪表示，公私領域混淆，把新聞局長辦公室做私人的錯誤使用，「非常不恰當、也非常不妥切」。

關於滿天星計畫將轉型，陳其邁指出，因為疫情緣故，出國進修計畫不可行，且很多配套措施不完整，他要求整個計畫要讓更多學生能參與國際事務，並落實雙語教學，因此滿天星計畫經費將挪來落實這兩部分。

至於前瞻預算調整軌道建設預算，是否會影響捷運岡山路竹延伸線預算，陳其邁回應，工程須照期程作規劃，有跟國發會跟行政院溝通協調，不會影響到高雄紅線路竹延伸段2a2b的合併，新建鐵軌不會受任何影響。

陳其邁上午視察鳳山自強陸橋拆除後路況時表示，自強陸橋拆除後由高雄市副市長林欽榮負責督導，未來不僅要求拆除跟通車速度要快，側溝排水等工程都要加快進行，這涉及整合各單位進行管線、管溝施工，要一次規劃清楚，才能妥善改善路平品質。