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韓國瑜滿天星計畫補助出國 陳其邁：因疫情今年不可行

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜補助青年和公務員出國學習的滿天星計畫，市長陳其邁表示因疫情的關係，今天不可行。記者楊濡嘉／攝影
高雄市前市長韓國瑜補助青年和公務員出國學習的滿天星計畫，市長陳其邁表示因疫情的關係，今天不可行。記者楊濡嘉／攝影

高雄市前市長韓國瑜上任之後力推補助青年出國歷練學習的「滿天星計畫」，現任市長陳其邁今天表示，因為新冠肺炎疫情的原因，今年這個計畫是不可行了，已請教育局把原來計畫經費用來落實讓學生能夠參與更多的國際事務和雙語教育。

對於滿天星計畫，陳其邁今天受訪時表示，因為疫情的原因，年這個計畫是不可行，而且很多的配套措施並沒有完整，在此情況下，他要求包括讓整個學生能夠參與更多的國際事務和落實雙語教學，把原來的經費用來落實這兩個部分，讓高雄市的學生能夠更有國際視野，也能夠加快雙語教學的推動腳步。

韓國瑜去年2月間公布的「飛躍一百．滿天星計畫」，分成兩階段進行，第1階段遴選百位大專校院學生，每人補助1年最高2萬美金，提供到海外進修學習機會；第2階段以所屬機關學校人員為主，個人申請補助最長1年、最高2萬美金為限，集體進修最長半年、最多1萬美金，以提升公務員的專業創新能力。

韓國瑜 疫情 陳其邁

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