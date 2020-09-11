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來台避寒白冠水雞春天北返 恆春這對打破冬來春返定律

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屬於冬候鳥的白冠水雞，每年都有上隻在屏東恆春地區度冬，春天就會飛離開台灣返回西伯利亞，但有鳥友發現，有2隻至今仍留在恆春一處水潭。圖／讀者提供
屬於冬候鳥的白冠水雞，每年都有上隻在屏東恆春地區度冬，春天就會飛離開台灣返回西伯利亞，但有鳥友發現，有2隻至今仍留在恆春一處水潭。圖／讀者提供

屏東恆春半島是候鳥度冬樂園，屬於冬候鳥的白冠水雞，每年都有上隻在恆春地區度冬，春天就會飛離開台灣返回西伯利亞的繁殖地，但有鳥友發現，有2隻白冠水雞至今仍留在恆春一處水潭，因進入繁殖季，如果留在當地繁殖成為留鳥，可能是台灣首筆白冠水雞留鳥紀錄，鳥友正持續觀察，是否改變白冠水雞冬來春返的自然習性。

張姓鳥友說，白冠水雞是冬候鳥、習性為入冬到來、一般在3、4月間就飛離台灣回到西伯利亞，鳥界人士觀察停留恆春最久的紀錄是6月，但在龍鑾潭附近一處水潭塭的2隻白冠水雞到今天都還在，因台灣迄無成為留鳥紀錄，消息傳出後，各地鳥友都好奇這2隻是否會留下來繁殖。

屏東縣野鳥學會說，白冠雞屬冬候鳥，又名骨頂雞、白冠水雞，全身幾乎都黑壓壓的，最大的特色就如其名一樣，嘴及兩眼間的額板皆為白色，也因為特別明顯，因此有「白骨頂」別稱；多出現在草澤濕地或魚塭、湖泊等開闊的水域上，悠閒地浮游於水草之間，但警覺性高，相當敏感，

劉姓賞鳥達人說，白冠水雞的胸腹體態像鴨，頭喙卻是雞嘴，趾蹼則是和雞鴨又不同，走路模樣逗趣，以植物為主食，在水上或潛泳時採食水中植物，牠地盤佔有性極強，在地盤內對於同種鳥或其牠鳥類有排擠性；恆春地區每年都紀錄到上百隻，其他縣市也有紀錄，停留到春天回暖就北返西伯利亞繁殖地，從各地鳥友回報的資訊，尚無留鳥紀錄。

屬於冬候鳥的白冠水雞，每年都有上隻在屏東恆春地區度冬，春天就會飛離開台灣返回西伯利亞，但有鳥友發現，有2隻至今仍留在恆春一處水潭。圖／讀者提供
屬於冬候鳥的白冠水雞，每年都有上隻在屏東恆春地區度冬，春天就會飛離開台灣返回西伯利亞，但有鳥友發現，有2隻至今仍留在恆春一處水潭。圖／讀者提供

恆春 屏東縣 濕地

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