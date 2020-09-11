疫情衝擊 美國知名品牌休閒鞋下殺1.5折衝買氣
受疫情衝擊，國內知名鞋業代理商KCI光全集團首度舉辦「美國名牌 休閒鞋NG清倉特賣會」，今起一連6天全館均一價480元，過去在百貨專櫃花3、4000元才買得到鞋品，等於下殺1.5折，消費者可撿好康。
光全集團旗下代理的TOMS、SANUK兩大美國休閒鞋品牌只在百貨專櫃才買得到，每雙至少3、4000元，今年因受疫情影響，破天荒在自家集團展示空間辦特賣會，吳姓經理表示，「這是第一次，也是最後一次」。
這次特賣約將出清1萬雙名牌休閒鞋，包括靴款、男女鞋及童鞋有，全館均一價480元，任買一雙還可在指定區挑選一雙零碼贈品鞋，等於買一送一。
吳經理表示，TOMS是美國公益休閒鞋指標品牌，倡導「One for One 」行動，承諾每賣出一雙即捐贈一雙給世界各地需要鞋穿的弱勢兒童。另外，有著鮮明的綠色笑臉的SANUK品牌，連六年蟬聯世界鞋類設計大獎，整雙鞋可以輕鬆捲起來，質量輕盈。
他說，現場鞋款樣式多，有些設計款還僅此一雙，與眾不同。館方接受振興三倍券，提前預約還可再享單筆消費9折優惠，KCI光全集團總部位於高雄市左營區華夏路1075號，每天下午4點營業至晚上9點，可上KCI Group臉書粉專查詢。
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