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狀況堪憂是幌子？川普談金正恩：身體很健康 不容低估

澎湖水產學校師生上船實習 6人疑在高雄食物中毒就醫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市衛生局接獲轄內醫院通報，澎湖海事水產學校6名搭船實習的學生有發燒嘔吐腹瀉在就醫，懷疑是9日晚間在高雄買便當吃後發生不適，高市衛生局已採檢送驗，目前另有24名師生及工作人員留宿在高雄的旅館。

澎湖海事水產學校這次上船實習活動共分兩梯次第二梯65人中有人6人因發燒、嘔吐及腹瀉等症狀在高雄的醫院就醫，初步了解，師生是9月9日在高雄訂便當後，當晚陸續出現症狀。高雄市衛生局今天獲報展開疫調，除針對環境採檢外，也採集2名發病個案及兩名廚工的檢體送疾管署檢察。

高市衛生局為防萬一，已要求師生留滯的旅館以含氯漂白水進行環境清消，落實洗手要求，並在房內用餐，避免疫情擴大。高市衛生局同時提醒，除用餐前應洗手，食物也需加熱煮熟，且不生飲、生食，有腸胃道疾病即在家休息，戴上手套、口罩等防護裝備。

衛生局 發燒 澎湖

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