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文旦的綠皮可以DIY防蚊液 訂購鳳山創世文旦助弱兼環保
創世基金會資深義工黃秀卿仔細把文旦綠皮與白色內層分開，將綠皮切成長條，再切成塊，清洗一下，放進乾淨的玻璃瓶中，倒進95%濃度的酒精到滿過文旦皮，「放置7天，就可以當防蚊液了！」
創世基金會每年得到愛心人士幫忙，在中秋節前提供老欉文旦義賣，義工也想盡方法教大家運用整顆文旦，不只吃果肉而已。黃秀卿說，柚子類的果皮有天然的芳香，經過實驗，把柚子皮（文旦皮）拿來加酒精，對防蚊蟲咬有不錯的功用。
她說，柚子皮（文旦皮）的綠皮和內層的白色纖維質，可以先分開，然後曬乾，一般可以曬乾或陰乾7天，然後把綠皮切成細塊，裝入乾淨的瓶子裡，加上95%的酒精到滿過柚子皮，置放7天，就能把液汁分裝使用；至於白色的纖維質，可以當蚊香使用。
中秋文旦義賣一直是創世基金會鳳山分院籌募服務經費重要活動，連續20年未間斷，分院長林瑪俐表示，今年的中秋文旦義賣「2020愛柚 揪感心」，有麻豆阿輝師果園與美豐果園的老欉文旦禮盒，包括5斤裝460元、10斤裝900元，另有紅藜乃滋禮盒每盒48小包、350元，即日起開放預訂，歡迎各界共襄善舉，響應公益。可洽電（07）790-5897。
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