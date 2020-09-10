古寧頭社區推廣樂齡學習有成 教育部率隊考察取經
全國終身教育行政會議，今年首度移師到金門召開，教育部終身教育司司長黃月麗特別來金參與，並於今天下午前往樂齡拓點活動熱絡的金寧鄉古寧頭社區參觀，了解金門終身學習推廣情形。一行人受到社區長輩們的熱情歡迎，黃月麗等人還下場體驗實做紅龜粿等，覺得相當有趣。
黃月麗率領教育司全國終身教育行政參訪團，在金寧鄉長楊忠俊、縣府教育處科長許能麗、家庭教育中心主任王麗娟的陪同下，下午2時抵達古寧頭社區，進行觀摩訪視樂齡推動情況。
為迎接教育部的長官貴賓，古寧頭社區的婆婆媽媽近日忙得不可開交，不但提前兩天就在踩排表演的節目，更在社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍等人精心籌備，準備海蚵麵線，蚵嗲及甜點，讓教育部的長官吃完頻頻讚美。
李金鎗向參訪團說明， 古寧村目前設籍人口約有2628人，其中65歲以上者就有1222人，占村內人數4成6，古寧村也是全縣老年人口比例最高的自然村。為照顧村內長者，也讓在外打拚的年輕人無後顧之憂，社區除設置照顧關懷據點，針對弱勢及獨居長者進行關懷訪視外，並於今年起開始辦理加值型C級巷弄長照站及社區長者共餐服務，同時與金寧鄉公所推動諸多樂齡共學活動，其目的就是鼓勵長者走出家門。
楊忠俊也說明，金寧鄉從103年接手樂齡業務，目前已經有13個執行點，樂齡目前也是公所持續推動的業務，早期就業市場不足導致年輕人外流，造成高齡化社會，如何照顧好長輩也是首要之務，古寧村在樂齡業務推動上是標竿社區，因此安排前往讓其他縣市團隊參訪交流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言