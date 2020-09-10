古寧頭社區推廣樂齡學習有成 教育部率隊考察取經

全國終身教育行政會議，今年首度移師到金門召開，教育部終身教育司司長黃月麗特別來金參與，並於今天下午前往樂齡拓點活動熱絡的金寧鄉古寧頭社區參觀，了解金門終身學習推廣情形。一行人受到社區長輩們的熱情歡迎，黃月麗等人還下場體驗實做紅龜粿等，覺得相當有趣。

黃月麗率領教育司全國終身教育行政參訪團，在金寧鄉長楊忠俊、縣府教育處科長許能麗、家庭教育中心主任王麗娟的陪同下，下午2時抵達古寧頭社區，進行觀摩訪視樂齡推動情況。

為迎接教育部的長官貴賓，古寧頭社區的婆婆媽媽近日忙得不可開交，不但提前兩天就在踩排表演的節目，更在社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍等人精心籌備，準備海蚵麵線，蚵嗲及甜點，讓教育部的長官吃完頻頻讚美。

李金鎗向參訪團說明， 古寧村目前設籍人口約有2628人，其中65歲以上者就有1222人，占村內人數4成6，古寧村也是全縣老年人口比例最高的自然村。為照顧村內長者，也讓在外打拚的年輕人無後顧之憂，社區除設置照顧關懷據點，針對弱勢及獨居長者進行關懷訪視外，並於今年起開始辦理加值型C級巷弄長照站及社區長者共餐服務，同時與金寧鄉公所推動諸多樂齡共學活動，其目的就是鼓勵長者走出家門。