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古寧頭社區推廣樂齡學習有成 教育部率隊考察取經

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
古寧頭社區爺爺奶奶以精彩歌舞迎賓，教育部長官看了頻頻鼓掌讚許。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區爺爺奶奶以精彩歌舞迎賓，教育部長官看了頻頻鼓掌讚許。記者蔡家蓁／攝影

全國終身教育行政會議，今年首度移師到金門召開，教育部終身教育司司長黃月麗特別來金參與，並於今天下午前往樂齡拓點活動熱絡的金寧鄉古寧頭社區參觀，了解金門終身學習推廣情形。一行人受到社區長輩們的熱情歡迎，黃月麗等人還下場體驗實做紅龜粿等，覺得相當有趣。

黃月麗率領教育司全國終身教育行政參訪團，在金寧鄉長楊忠俊、縣府教育處科長許能麗、家庭教育中心主任王麗娟的陪同下，下午2時抵達古寧頭社區，進行觀摩訪視樂齡推動情況。

為迎接教育部的長官貴賓，古寧頭社區的婆婆媽媽近日忙得不可開交，不但提前兩天就在踩排表演的節目，更在社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍等人精心籌備，準備海蚵麵線，蚵嗲及甜點，讓教育部的長官吃完頻頻讚美。

李金鎗向參訪團說明， 古寧村目前設籍人口約有2628人，其中65歲以上者就有1222人，占村內人數4成6，古寧村也是全縣老年人口比例最高的自然村。為照顧村內長者，也讓在外打拚的年輕人無後顧之憂，社區除設置照顧關懷據點，針對弱勢及獨居長者進行關懷訪視外，並於今年起開始辦理加值型C級巷弄長照站及社區長者共餐服務，同時與金寧鄉公所推動諸多樂齡共學活動，其目的就是鼓勵長者走出家門。

楊忠俊也說明，金寧鄉從103年接手樂齡業務，目前已經有13個執行點，樂齡目前也是公所持續推動的業務，早期就業市場不足導致年輕人外流，造成高齡化社會，如何照顧好長輩也是首要之務，古寧村在樂齡業務推動上是標竿社區，因此安排前往讓其他縣市團隊參訪交流。

教育部終身教育司司長黃月麗（右二）率領教育司全國終身教育行政參訪團，在金寧鄉長楊忠俊（右一）的陪同下，參觀古寧頭社區，並下場實做紅龜粿。記者蔡家蓁／攝影
教育部終身教育司司長黃月麗（右二）率領教育司全國終身教育行政參訪團，在金寧鄉長楊忠俊（右一）的陪同下，參觀古寧頭社區，並下場實做紅龜粿。記者蔡家蓁／攝影
全國終身教育行政會議，今年首度移師到金門召開，教育部終身教育司司長黃月麗今天率領與會人員，下前往金寧鄉古寧頭社區參觀，並品嚐志工準備的道地小吃，讚不絕口。記者蔡家蓁／攝影
全國終身教育行政會議，今年首度移師到金門召開，教育部終身教育司司長黃月麗今天率領與會人員，下前往金寧鄉古寧頭社區參觀，並品嚐志工準備的道地小吃，讚不絕口。記者蔡家蓁／攝影

教育部 金門

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