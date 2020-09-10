韓規陳不隨 太平島挖石油、愛情摩天輪及賽車喊卡

高雄市長陳其邁上任後責付團隊檢視政策，市府研考會初步確定太平島開挖石油、興建愛情摩天輪及賽車「不可行」，「滿天星計畫」因疫情影響今年已實質停辦，青創基金要擴大活化運用。

陳其邁補選當選市長後，交由研考會盤整前市長韓國瑜任內訂定的政策方向，如果窒礙難行或不合宜則進行政策調整。

研考會主委蔡宛芬告訴中央社記者，初步確定除非有企業願意投資，市府會樂於協助，否則愛情摩天輪將不由市府推動興建。至於愛情產業鏈的發展回歸觀光或由文創單位執行推動。

韓國瑜宣稱要在南海、太平島挖石油以獲利挹注市府財政的政見，蔡宛芬說是「完全不可行的政策」；另外，賽車也被視為不可行的政策。

有關賽馬，韓國瑜任內已修改為馬術比賽，蔡宛芬表示，市府會延續馬術比賽。

至於，韓國瑜宣稱要籌措百億元青創基金協助青年創業，蔡宛芬表示，陳其邁會延續並擴大青創輔導。至於基金數額，市府未加說明。

事實上，青年局統整目前的青創基金，含市府編列3億元及市府募款2000萬元，共3.2億元的基金迄未執行。

青年局長張以理表示，青年局會擴大並活化基金使用，提供青年創業諮詢及就業輔導等，並攜手文化局、經濟發展局擴大及鼓勵創業，協助青創者減少草創期多走冤枉路。

至於韓國瑜計劃提供100個名額，補助每人2萬美元出國進修的「飛躍一百滿天星計畫」，市府教育局表示，受到疫情影響，補助出國計畫轉型，目前正進行盤點評估，未來將兼具多元化，讓更多學子受惠。