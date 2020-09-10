高雄市長官邸另作他用 10月前決定使用方向

高雄市長陳其邁未搬進市長官邸，並規畫將官邸另作他用，如開放民間團體用等。高雄市行政暨國際處表示，將規畫提供做非政府組織團體或青創基地使用，也考慮以標租方式委外經營；預計10月初議會開議前會擬出草案，決定用途方向。

位於苓雅區凱旋二路的市長官邸，自前代理市長許立明遷出後即無人入住。前市長韓國瑜並未入住，陳其邁也說不會遷入，官邸可提供民間使用。

高市府行政暨國際處近日研擬官邸使用方式，高雄市行政暨國際處長項賓和表示，市長陳其邁很重視，要求盡快進行，訂出管理辦法，看要如何使用。

項賓和說，目前評估包括委外經營、作為青創基地用途或提供NGO團體使用等。高雄市青年局已前往勘查，青年局長張以理說，正在研擬評估用途。

項賓和說，目前仍未定案，但官邸不適合大幅變動，除了要花錢，未來也可能再變回官舍，供市長入住；且現有的隔間、面積也是限制，會盡快研擬出各方案優缺點規畫，訂定使用辦法，希望在議會開議前就擬出草案，確定未來的用途方向。

市長官邸占地約663坪，1、2樓建坪約150坪，其餘多為空地，由於建築原本規畫為一般住宅，有既成的隔間，且屋齡已逾40年，相關設施設備等也已老舊，但地段交通便利、環境清幽，未來附近還會有輕軌行經。