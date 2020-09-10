韓國瑜滿天星政策陳其邁喊卡？ 高市教育局：是轉型啦

高雄前市長韓國瑜任內致力推動的「滿天星計畫」傳出喊卡，估計至少可省下近4000萬預算，高雄市教育局今午表示，並非喊停，而是因為疫情影響出國緣故，重新盤點轉型。

滿天星計畫是韓國瑜任內重點政策，每年預計提供100名高雄市在地大專校院學生，以「交換生」方式出國進修，每人1年補助2萬美金，折合台幣約58，另補助約10萬元機票。

不過推出後，第一年僅57人申請，其中兩人未補齊證件，目前進入審核階段。新科市長陳其邁就任後要教育局進行檢討，但傳出可能喊卡。

高雄市教育局主祕吳文靜對此表示，「滿天星計畫」是因受到疫情影響出國，因而重新盤點評估，進行轉型，希望讓更多的學子受益，不是喊卡或取消。

教育局表示，滿天星計畫原提供100位名額，預計補助每人2萬元美元，目前進入複審有55人，由於報名人數不及錄取率6成，加上遇上疫情，讓學生暫時取消報名。目前所有經費都照原來的數額編列，移到雙語教育及國際教育，已提出完整的建設性替代方案列入預算。