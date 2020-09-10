法庭外鬥毆還貼網 高市警方蒐證追人

高雄地院昨天發生民眾在法庭外鬥毆，經法警制止才支開衝突的兩方，鬥毆影片並在網路流傳。高雄市前金分駐所已經採證追人，將約談3名當事人說明，可能依違反社會秩序維護法裁處。

有關網路流傳民眾在高雄地院法庭外鬥毆影片，高雄地方法院庭長楊國祥今天接受聯訪指出，如果是在法庭內錄音、錄影要取得審判長同意，法庭外錄影應不致於構成違法，不過如果民眾在法庭外錄影或錄音被發現，法警會詢問、制止。

至於民眾於法庭外鬥毆被質疑漠視法院公權力，楊國祥表示，不了解當事人是不是未將法院看在眼裡，或是一時因糾紛憤怒而鬥毆很難評斷，未來會加強法院巡邏。

事發於網路流傳一段在高雄地院法庭外民眾鬥毆的影片，清楚可見2男毆打1男，被打的一方還被踹倒在地，直到法警跑出制出，才支開雙方。據指出，這是一起9日下午發生於法庭外的鬥毆事件，雙方可能因債務問題鬧上法院，疑因尚未開庭就在庭外衝突鬥毆。

影片在網路流傳引發討論，網友質疑鬥毆民眾無視法院及公權力，挑釁意味濃厚。

高雄市前金分駐所所長李啟南接受電話採訪指出，警方已蒐證追人，將針對在法庭外鬥毆事件約談當事人，他說被打的一方沒有提出告訴。此案可能依違反社會秩序維護法裁處。