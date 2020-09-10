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台南市禽畜糞先設標準示範場？農委會副主委今低調會勘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農委會副主委黃金城（左）今低調會勘畜試所土地，進行評估設置禽畜糞處理場。記者吳淑玲／攝影
農委會副主委黃金城（左）今低調會勘畜試所土地，進行評估設置禽畜糞處理場。記者吳淑玲／攝影

立委賴惠員今天邀請農委會副主委黃金城及畜產相關單位研商會勘，討論禽畜糞資源化處理中心標準場的建廠可行性，前往農委會畜試所土地進行評估，希望作為台灣養豬產業升級的示範場，並向民眾釋疑未來現代化禽畜糞去化的環保問題，養豬協會及相關業者多人參加表達期待，政府宣布擴大開放美豬進口後，台南市養豬協會顧問提出設置，以協助台灣養豬產業的因應措施及禽畜牧產業升級。

立委賴惠員原本是希望能設立標準場，以後複製到各畜牧區解決廢棄物處理，但後來態度也轉低調說，今天只是來看有沒有適合的場域，共同的評估和參考，短時間沒辦法把地點找出來。只是來看沒有特別的，設置地點要擺在什麼地方，都是大學問大工程，希望找到一個最適合的地點，影響老百姓最少的地方。

農委會為解決迫在眉睫的畜禽廢棄物（糞便）處理問題，積極尋找地點設置台南市農業資源循環利用研究中心，多數畜禽業者很期待，但之前多個地點只要一曝光就遭到居民反對。副主委黃金城今天前往畜產試驗所土地會勘時，也很低調不發言，只說只是來看看。

台南市養豬協會理事長曾勝誠表示，政府現在也很困擾，只要談到廢棄物大家就會反感，但他希望大家可以改觀，這不是廢棄物是可以資源再利用，好好利用，改變民眾的既有的印象，好好處理，可以做肥料，造福農產品。

曾勝誠強調，業者很期待台南有大型的病死豬和病死雞處理中心，這是禽畜產業能否永續發展很大的關鍵，台南目前只有一家小型處理場，但若爆發疫情就不一定可以處理，都要透過屏東協助處理；只要有適合的場地，台南養豬協會也可以經營，協會目前協助養豬戶送病死豬處理，但化製廠不是自己的，都要送到屏東處理，造成很大的困擾，希望找一個適合的地點 ，建一座現代化的處理場，符合沒有臭味、沒汙染來處理。

曾勝誠說，這個產業不只是瘦肉精或萊克多巴胺，還有很多要面對及處理，期待政府可以幫忙，消費者可以吃到平價的蛋白質，好的肉品及好的蛋品來源。

立委賴惠員（右三）邀農委會副主委黃金城（左）會勘畜試所土地，進行評估設置禽畜糞處理場。記者吳淑玲／攝影
立委賴惠員（右三）邀農委會副主委黃金城（左）會勘畜試所土地，進行評估設置禽畜糞處理場。記者吳淑玲／攝影
台南市養豬協會理事長曾勝誠表示，禽畜糞好好處理可以變資源，是產業能否永續的關鍵。記者吳淑玲／攝影
台南市養豬協會理事長曾勝誠表示，禽畜糞好好處理可以變資源，是產業能否永續的關鍵。記者吳淑玲／攝影
農委會畜試所土地進行設置禽畜糞處理場評估。記者吳淑玲／攝影。
農委會畜試所土地進行設置禽畜糞處理場評估。記者吳淑玲／攝影。

廢棄物 農委會 屏東

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