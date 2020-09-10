人間佛教回傳印度 佛光山出版專書探究歷程

佛光山佛教研究院收集人間佛教學術研究文獻，推動人間佛教思想普及化。佛光山指出，近日出版《人間佛教回傳印度研究》，由大陸教授邱永輝執筆，內容以星雲大師提倡的人間佛教回傳印度為主，也是首部研究人間佛教弘傳海外的學術著作。

四川大學國際關係學院教授邱永輝長年研究印度宗教與文化，此次出版《人間佛教回傳印度研究》，透過歷史文獻研究及參與式觀察，記述星雲大師八次弘法印度歷程，以及建立加爾各答禪淨中心、菩提伽耶印度佛學院、德里文教中心暨沙彌學園三個弘法中心經過。

研究院指出，作者邱永輝同時追溯斯里蘭卡弘法者達磨波羅及其「摩訶菩提傳教會」開展的「恢復佛教運動」，以及印度本土安貝卡博士領導的「新佛教運動」。

佛教發源地在印度，邱在序中談及，佛光山人間佛教回傳印度，不僅是世界佛教發展歷史上的一項偉大事業，也是「中國文化走出去」的特殊實踐。