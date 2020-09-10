麗娜輪試航順利 未來航行台中台南馬公

疫後澎湖旅遊大爆發，可望再新增台澎航線，東聯航運所屬「麗娜輪」今天完成台中港至馬公港再駛返台南安平港等航線試航航，未來將投入台中至澎湖，以及澎湖至台南航線。

東聯航運所屬的「麗娜輪」投入台中港至澎湖馬公，以及台南安平港至澎湖馬公航線，上午自台中港試航出發，在下午1時30分抵達馬公港，泊靠馬公8號碼頭，隨後將再轉往安平港試航，未來預計每週五、六、日不定期往返台中至澎湖。

「麗娜輪」今天試航，僅搭載航港局、港務公司、船務公司及專家學者等20多人隨行，進行航行審查會議，試航通過約1週即可正式航行。

「麗娜輪」為高速客輪，總噸位1萬712噸級，長112.6公尺、寬30.5公尺，高5層樓，可載774名旅客、198輛小客車和33輛遊覽車，船員24人，配備4具水噴射引擎，能以時速70公里航行時速每小時35節，可耐12級風。