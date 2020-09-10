讓長輩手眼並用 華山基金會教做蝶谷巴特布提包

中央社 / 金門縣10日電

「我出去玩要帶這個包包」，70歲的楊媽媽和多名華山基金會的老寶貝，今天學做蝶谷巴特布提包；從構圖到黏貼，大家手眼並用認真做。阿公阿嬤說，除了出門帶著，觀賞也不錯。

華山基金會金湖天使站今天在塔后社區發展協會舉辦建站6週年感恩茶會，感謝社會大眾及在地企業長年協助。茶會特別邀請老師教導長輩製作蝶谷巴特布提包，長輩都是第一次手做這種布提包，從開始動手挑選喜歡的圖案、到剪圖、黏貼，得手眼並用；最後塗上一層防水漆，就大功告成了。

每個阿公阿嬤的作品，都是獨一無二；有人的圖案簡單、有人的繽紛多彩，包括花朵或動物，還有卡通人物，大家彼此欣賞，互相讚美。

其中83歲獨居金湖的吳阿嬤認真DIY，完工後，開心展示成果。吳阿嬤多年前痛失老伴及女兒後，時常感到孤寂與無奈，鮮少與鄰里互動。華山基金會自3年前開始每月定期訪視關懷，阿嬤原本滿是憂愁的臉上，逐漸展現笑容。今天她對著華山金湖站長張世瑾說，「出來走走看看卡好，謝謝你們」。

楊媽媽說，要帶著自己的蝶谷巴特布提包出去玩，或是上街買東西時用；平日喜歡蒔花弄草的劉阿公說，這個布提包放在家裡觀賞也不錯。

華山基金會在全台成立近400個愛心天使站，為失智、失能、失依長輩提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、物資協助等服務，金門地區共設有2個愛心天使站，其中，金湖愛心天使站在2014年成立，服務134名弱勢長輩。

華山「送愛到家～因為有您」認助計畫，持續為弱勢長輩籌募常年服務經費，每月新台幣1250元、一年1萬5000元或隨喜。愛心專線：（082）327-204張先生。

阿嬤 愛心

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