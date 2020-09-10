新港奉天宮董事長何達煌4連任：認真用心為媽祖付出
財團法人嘉義縣新港奉天宮第12屆董事長、副董事長、常務董事及常務監事，上午順利選出，董事長何達煌連任成功，副董事長由林秀琴議員連任，常務監事由洪鴻然連任（現任新港鄉民代表會主席），新任董監事在媽祖神像前，宣誓就職。
董事長何達煌說：「未來4年，用認真的心打拼，持續為新港媽祖付出。」何達煌連續四屆順利連任：第9屆、第10屆、第11屆、第12屆，90年進入奉天宮董事會至今，第8屆擔任常務董事。
何達煌奉行媽祖聖慈母德的精神，一份使命感，這17年來努力，帶著新港媽祖出國訪美、登玉山、徒步環臺、泳渡日月潭、百年大醮及腳踏車環臺 (台灣本島、澎湖、金門、馬祖)及奉天宮志續修出版等。副董事長林秀琴是現任議員兼民進黨縣黨部主委。
奉天宮第12屆信徒代表、董事及監事改選，5日晚間開票揭曉，何達煌以最高票508票最高票連任，本屆登記參選董事共18人，競選15席董事，登記參選監事共10人，競選6席監事，競爭激烈，登記信徒代表(含轎班會)共87人，產生85名信徒代表，奉天宮擁有選舉權信徒共8574人，實際投票6262人，投票率73%。
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