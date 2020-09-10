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1瓶變3瓶！金城鎮公所重陽贈酒 取義「愛你久久」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮長李誠智昨日特別在灌裝日親赴金酒公司了解重陽敬老酒灌裝作業，並和公所團隊就酒質進行品評，都認為風味突出、更甚以往。圖／金城鎮公所提供
金城鎮長李誠智昨日特別在灌裝日親赴金酒公司了解重陽敬老酒灌裝作業，並和公所團隊就酒質進行品評，都認為風味突出、更甚以往。圖／金城鎮公所提供

九月初九重陽節將屆，往年各鄉鎮公所都會特別向金酒公司訂製瓷瓶的「九九重陽」限量版紀念酒，今年金城鎮公所改變作法，將原先的重陽節58度750cc瓷瓶禮盒贈酒，改為3瓶限定109年9月9日灌裝的58度600cc的紅標金門高粱酒，不少老人家都說，「很用心，美賣啊！」

金城鎮公所今年特別向金酒公司訂製「九九重陽」限量版紀念酒，灌裝日期為109年9月9日，金城鎮長李誠智昨日特別在灌裝日親赴金酒公司了解重陽敬老酒灌裝作業，並和公所團隊就酒質進行品評，都認為風味突出、更甚以往。

李誠智表示，今年因為疫情的緣故，金酒公司原酒庫存壓力沈重，為了共體時艱，特別改變以往饋贈紀念酒的做法，將重陽節58度750cc瓷瓶禮盒贈酒，改為3瓶限定灌裝的58度600cc的紅標金門高粱酒，每瓶並附有一專屬設計提盒，自用、送禮兩相宜，更極具收藏價值。紀念酒將於10月16日、17日於各里辦公處發放，呼籲金城地區65歲以上的長輩們屆時千萬不要錯過這份極具意義的重陽好禮。

金城鎮公所也說，感謝長者長期為金城鎮奉獻歲月、智慧，特別向金酒公司訂製了1萬9662瓶九九重陽紀念酒，將致贈給全鎮6554位長輩們，每位長輩可獲得一份共3瓶，灌裝日期協調在109(2020)年9月9日，取「愛你久久」諧音，用來紀念這個特殊又別具意義的日子。

每一瓶酒並附有一專屬設計提盒，提盒主視覺以松柏水墨呈現，祝福長者長青之意，主標下山形線條代表九九重陽節登高望遠的習俗，而日出象徵美好與希望，底色則是長輩們喜愛的「富貴金」與「喜氣紅」。在酒質方面，也特別商請金酒公司酒體設計中心精心勾兌，不但保有金門高粱酒透亮、醇厚的特色，更在柔順入口、後味回甘有特別突出的表現，絕對是一款值得特別珍藏的好酒。

鎮公所社會課表示，紀念酒發放資格為今年10月25日（重陽節當日）年滿65歲以上，設籍金城鎮並實際居住滿一年以上，且於108年10月25日前遷入金城鎮者，酒品將於10月16日、17日於各里辦公處發送，符合資格之長者，應憑身分證或戶口名簿、印章親自辦理領取，或委託代領人攜帶證件、雙方印章代為領取。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金城鎮的重陽敬老酒，今年特別選擇昨日9月9日灌裝的紅標酒，，取「愛你久久」諧音，用來紀念這個特殊又別具意義的日子。圖／金城鎮公所提供
金城鎮的重陽敬老酒，今年特別選擇昨日9月9日灌裝的紅標酒，，取「愛你久久」諧音，用來紀念這個特殊又別具意義的日子。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所特別向金酒公司訂製了1萬9662瓶九九重陽紀念酒，昨日金酒公司加速灌裝中。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所特別向金酒公司訂製了1萬9662瓶九九重陽紀念酒，昨日金酒公司加速灌裝中。圖／金城鎮公所提供

重陽節 金門

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