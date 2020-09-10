借鏡丹麥 屏科大將成立熱帶養豬技術諮詢培育中心

屏東科技大學動物科學與畜產系與跨系院的師資組團隊，與丹麥達爾姆農業學院合作「經濟動物國際技術人才培育學院」，以屏科大畜牧與設備為基地，希望「借鏡丹麥」，未來屏科大建立「熱帶養豬技術諮詢培育中心」，該計劃第二年，屏科大有28名學生到丹麥受訓，除學科知識訓練，也到當地養豬場實習，不少學生是畜二代，希望將在丹麥所學應用在自家豬場。

屏東科技大學從2018年11月起獲教育部「科技大學推動國際技術人才培育學院」試辦計畫補助，與丹麥達爾姆農業學院合作，執行第二年完成培訓「養豬專業飼養管理國際訓練專業教師」12名，種子學員28人。

今舉行技術成果分享會，中央畜牧場主、養豬40年蘇鵬，他的兒子蘇揚參與該計畫，蘇揚到丹麥學習一學期，蘇揚今年從屏科大動畜系畢業後攻讀台大動物科學研究所碩士班。蘇揚說，丹麥的養豬場是扁平組織，同事與老闆共同討論，組織有效溝通，台灣偏向專業分工。丹麥的人數雖少，但可很靈敏的面對突發狀況應變。

屏科大動畜系指出，丹麥土地面積是台灣1.2倍，人口是台灣的四分之一，養豬整體產業效能是台灣的3倍，丹麥人口568萬，每年可以出口3千萬頭生豬，占世界年出口豬肉量的25％。

屏科大處畜產系教授沈朋志說，制度面，丹麥設置養豬場，相關人員必須受訓，台灣只要畜牧場登記場就可以。丹麥在生物安全防治做的完善，密閉式的管理，人員管制，感染降低。

屏科大指出，有3位學員進入職場，將自身在丹麥的訓練帶入本土業界，例如，配種策略、仔豬代養制度以及飼養管理與疾病控管系統等專業素養，也使目前任職的3家豬場收入增加達1.53億成效。

到丹麥受訓，家中有經營養豬場的同學廖詩庭說，丹麥農戶團結，也不藏私。針對經營管理問題一同改革、解決，落實飼養管理環節，達到95%甚至100%的確效。另名同學張凱鈞提到，丹麥豬場生物防治安全落實完善。

屏科大指出，校方規畫挹注校務基金，由丹麥達爾姆學院專家來協助規劃，以「歐規智慧福利化豬舍」為藍圖，建置一套符合歐規及熱帶／亞熱帶地區適用的智慧化福利豬舍，以屏科大畜牧場為基地，將原有的3棟畜舍建置成國內大學唯一符合歐洲規範的自動化、智慧化及福利化飼養系統的現代化豬舍，預計在110年6月前完工。