台電工程車噪音干擾魚塭 高雄永安漁民抗議

台電核能火力發電工程處在高雄永安區興建燃氣複循環機組，今年5月啟動施工，頻繁的工程車往返噪音，造成附近養殖魚群驚慌、暴斃，數十名養殖業者今天到電廠抗議，台電允諾會落實車輛監測減速。

台電核能火力發電工程處南部施工處公關經理翁啟峰今天代表台電出面接受業者陳情，並以4點精進作為允諾設交通警示標誌、設置監視器、增派人力做交通維持、協調警力增援監測等；有關養殖戶抗議噪音、重車行經震動，他也說會落實車輛減速改善。

有關養殖戶不滿數月來因工程車疾駛，震動及噪音干擾魚群，造成養殖損失新台幣數百萬元，翁啟峰允諾會向總公司反映做研議。

台電核能火力發電工程處計畫在永安興達路興建3部燃氣複循環機組，整地工程年初啟動，每天工程車密集回填鹽田濕地。

71歲的漁民蘇榮春控訴，工程車疾駛造成路面震動及高分貝噪音影響漁塭養殖。他擁10餘甲塭地，每天要餵食魚群飼料約百包，當撒下大量飼料卻常因車震噪音導致魚群驚嚇逃竄不食，反成為白鷺鷥的美食，飼料也白白浪費，數月造成損失數百萬元，還影響漁獲。

永安漁會代表蔡祝林陪同數十名漁民在電廠附近拉起白布條抗議，訴求養殖漁民受苦。他說，永安養殖很多高價位的龍膽石斑魚，業者因為台電工程影響，怨聲載道，籲台電不能漠視養殖業者權益。

台電要興建3部燃氣複循環機組，每台機組每天可發電130萬千瓦，翁啟峰表示，機組會陸續進場，這項工程斥資約千億元，工程預計到民國116年。