台電工程車噪音干擾魚塭 高雄永安漁民抗議

中央社 / 高雄10日電

台電核能火力發電工程處在高雄永安區興建燃氣複循環機組，今年5月啟動施工，頻繁的工程車往返噪音，造成附近養殖魚群驚慌、暴斃，數十名養殖業者今天到電廠抗議，台電允諾會落實車輛監測減速。

台電核能火力發電工程處南部施工處公關經理翁啟峰今天代表台電出面接受業者陳情，並以4點精進作為允諾設交通警示標誌、設置監視器、增派人力做交通維持、協調警力增援監測等；有關養殖戶抗議噪音、重車行經震動，他也說會落實車輛減速改善。

有關養殖戶不滿數月來因工程車疾駛，震動及噪音干擾魚群，造成養殖損失新台幣數百萬元，翁啟峰允諾會向總公司反映做研議。

台電核能火力發電工程處計畫在永安興達路興建3部燃氣複循環機組，整地工程年初啟動，每天工程車密集回填鹽田濕地。

71歲的漁民蘇榮春控訴，工程車疾駛造成路面震動及高分貝噪音影響漁塭養殖。他擁10餘甲塭地，每天要餵食魚群飼料約百包，當撒下大量飼料卻常因車震噪音導致魚群驚嚇逃竄不食，反成為白鷺鷥的美食，飼料也白白浪費，數月造成損失數百萬元，還影響漁獲。

永安漁會代表蔡祝林陪同數十名漁民在電廠附近拉起白布條抗議，訴求養殖漁民受苦。他說，永安養殖很多高價位的龍膽石斑魚，業者因為台電工程影響，怨聲載道，籲台電不能漠視養殖業者權益。

台電要興建3部燃氣複循環機組，每台機組每天可發電130萬千瓦，翁啟峰表示，機組會陸續進場，這項工程斥資約千億元，工程預計到民國116年。

台電 噪音 漁民

延伸閱讀

台電工程車噪音嚇壞魚隻 高雄永安漁民發動抗議

突然停電怎麼辦？一個動作就能避免電線走火！

花蓮3分之2用戶無預警大停電 台電初判雷擊造成

花蓮落雷致線路故障 14萬戶停電40分鐘 台電：已修復

相關新聞

台南市禽畜糞先設標準示範場？農委會副主委今低調會勘

立委賴惠員今天邀請農委會副主委黃金城及畜產相關單位研商會勘，討論禽畜糞資源化處理中心標準場的建廠可行性，前往農委會畜試所...

1瓶變3瓶！金城鎮公所重陽贈酒 取義「愛你久久」

九月初九重陽節將屆，往年各鄉鎮公所都會特別向金酒公司訂製瓷瓶的「九九重陽」限量版紀念酒，今年金城鎮公所改變作法，將原先的...

借鏡丹麥 屏科大將成立熱帶養豬技術諮詢培育中心

屏東科技大學動物科學與畜產系與跨系院的師資組團隊，與丹麥達爾姆農業學院合作「經濟動物國際技術人才培育學院」，以屏科大畜牧...

高市勝利路今起拓寬 施工期間將封道2個月

高雄市左營區勝利路配合鐵路地下化園道段新莊一路打通，今天起執行拓寬工程，拓寬範圍從翠華路到城峰路間，由原來15米道路拓寬...

金門「許信良」楊誠國團扇山水作品展 盡展筆情墨韻

鄉鎮公所增添藝文氣息！長相酷似民進黨前主席許信良的金門畫家楊誠國今天在金寧鄉公所舉行「筆情墨韻─楊誠國團扇系列山水畫作品...

方便民眾搭車 高雄捷運設口罩販賣機

中央規定搭乘大眾捷運要全程戴口罩，怕少部分乘客因一時忘記戴口罩而無法搭車，高雄捷運在38個捷運站各設置2台口罩販賣機，每...

終結恆春「出火」風景區亂象 屏縣府移撥土地後重罰

屏東縣恆春半島高人氣的「出火」風景區，墾管處前年劃出國家公園範圍後成為「三不管」旅遊景點，燒烤爆米花、夜間放煙火等旅遊亂...

關懷身心障礙駕駛 高市監理所免費鑑定身心障礙車輛

身心障礙者申請考照，資格審查由公路監理人員鑑定小組執行，另高雄市區監理所將邀專業醫師或職能治療師，免費協助鑑定身心障礙者...

高榮、成大醫學中心攜手 可望促進南方醫療起飛

高雄榮民總醫院與國立成功大學近日結為策略聯盟，將在人才陪育、臨床醫療照護就業、教學、研究上合作，發揮多元加值的能量，兩大...

台電工程車噪音嚇壞魚隻 高雄永安漁民發動抗議

台電公司興達電廠進行三座燃氣廠施工，出入頻繁的工程車疑似導致鄰近魚塭的養殖魚隻食慾不振，陸續暴斃帶來不小損失，今早一群高...

全國戶政系統大當機 高市戶所應急上午10時前先收件

今天早上7時30分起，全國戶政大當機，高雄市戶政事務所的「早鳥班」員工打開電腦發現無法與內政部戶政系統連線，從來可以連線...

高雄空品今天普通 明後天轉好

過去3天，因境內、境外汙染同步影響，西半部空氣品質出現高度惡化，甚至中、北部不少測站臭氧累積達到「紫色等級－非常不良」的...

熱門新聞

他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

中央林口交流道改善方案 侯友宜怒：為何我現在才知道？

德國媳婦為愛當苗栗人 當年徵求彩妝模特兒結緣老公

中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被地主封引民怨

影／大智路通車了！盧秀燕：台中車站前、後站正式貫通

「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。