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高市勝利路今起拓寬 施工期間將封道2個月
高雄市左營區勝利路配合鐵路地下化園道段新莊一路打通，今天起執行拓寬工程，拓寬範圍從翠華路到城峰路間，由原來15米道路拓寬為25米，由於施工需封閉車道，但仍會保留雙向各一混合車道供車輛通行。
工務局表示，勝利路拓寬後，會配置雙向各一快車道、一混合車道及人行道，人行道下方同時建置寬頻管道，並在道路中央增設分隔島及共桿路燈，也一併改善周邊排水設施，完工後可強化勝利路交通聯絡機能，串連左營大路、蓮池潭風景區、左營車站及巨蛋商圈，整體工程預計12月上旬完工。
新工處表示，車輛改道時間約2個月，施工期間原行駛於勝利路的38A、38B、38C、38D、紅51B及紅51B公車式小黃等公車路線將於城峰路與勝利路口設置臨時站點。勝利路平日車流量大，縮減車道施工期間可能造成用路人不便，如有問題可洽0980-855-889專線。
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