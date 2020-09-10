金門「許信良」楊誠國團扇山水作品展 盡展筆情墨韻

鄉鎮公所增添藝文氣息！長相酷似民進黨前主席許信良的金門畫家楊誠國今天在金寧鄉公所舉行「筆情墨韻─楊誠國團扇系列山水畫作品展」，將他在杭州中國美院學高研班學習時的精彩創作進行展出，吸引不少民眾前往欣賞； 金寧鄉長楊忠俊表示，鄉公所一樓空間，未來也可以成為另一藝文展演的平台，盼提供鄉民洽公時，也能帶有濃厚藝文氛圍環境。

今年68歲的楊誠國，擔任公職36年，台南水產學校畢業的他，一路從縣漁會的小職員，到後來歷任縣府水試所長、自來水廠長、縣議會總務主任等要職；公務生涯也參與兩岸通水的盛事，並曾獲得優質工程獎，4年前他選擇提前退休，到大陸中國美院習畫，追逐自己的夢想。

此次應楊忠俊邀約，在以現代化結合藝文的辦公空間，舉辦個人回鄉之展，「筆情墨韻－楊誠國團扇系列山水」為主題，展出傳統山水26幅。楊誠國表示，此次以傳統山水為主，他說，學習傳統是山水畫中的基本功，我想在任何學習過程都要經過這關卡，用力打進傳統，再奮力走出來，這在畫畫過程裡是非常重要，尤其山水畫的表現除了氣韻之外，最強調是見筆，也是創作者最大考驗，更是他一直以來學習的目標。

楊誠國也透露在中國美院苦學的心得，他說從「臨古」開始，幾乎著名的中國古畫，他都臨過，從中吸收了不少養分，他提到，中國山水畫比較難，但特色是「可行、可望、可遊、可居」， 意思是山水畫要做到可行、可望、可遊、可居的四「可」之境，而這也是傳統美學意境的重要元素。

這項展覽在今天上午舉辦開幕，展出至11月30日止在金寧鄉公所展出，歡迎鄉民及對藝術有興趣的朋友一同來觀賞。