方便民眾搭車 高雄捷運設口罩販賣機

中央規定搭乘大眾捷運要全程戴口罩，怕少部分乘客因一時忘記戴口罩而無法搭車，高雄捷運在38個捷運站各設置2台口罩販賣機，每片10元。不過有民眾覺得價格偏高，高捷表示，因聽到民眾需求，邀廠商設置販賣機，價格由廠商定價。

高雄捷運38個車站，每站男女廁均各有一台口罩販賣機，等於共設置76台口罩自動販賣機，每片售價10元，讓忘記戴口罩出門的民眾，能先買口罩再搭車。

高捷表示，口罩販賣機8月底安裝完成，這是因應搭捷運必戴口罩規定，少數乘客可能忘記戴口罩，高捷聽到民眾有此需求，因此委託廠商設置口罩販售機，算是給乘客「應急用的」。

不過一片10元，有民眾嫌價格稍高，高捷公司表示，口罩由廠商定價，收入也歸廠商，高捷則比照一般販賣機，只收取場租費用。不過口罩沒有想像中熱銷，平均每天售出約百片。