終結恆春「出火」風景區亂象 屏縣府移撥土地後重罰

屏東縣恆春半島高人氣的「出火」風景區，墾管處前年劃出國家公園範圍後成為「三不管」旅遊景點，燒烤爆米花、夜間放煙火等旅遊亂象反覆上演，被批彷如「無政府狀態」；縣府交通旅遊處表示，正加快和國防部土地移撥腳步，並依發展觀光條例劃為「觀光地區」，地面將設區隔用的賞景木棧道，越區燒烤、放煙火等禁止行為將重罰，終結亂象。

位於恆春鎮郊的「出火」風景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，是觀光客必遊景點之一，緊鄰屏東三軍聯訓基地，包含停車場面積3.3公頃；過去是國防部墾管處的特別景觀區，墾管處前年以不具地質景觀特色劃出國家公園，土地歸還國防部，軍方考量緊鄰實彈射擊訓練場，同意委由縣府管理，但土地遲未移撥縣府，遊客烤爆米花、放煙火等旅遊亂象，不時登上媒版面，政府被批無作為。

縣府交通旅遊處長黃國維說，國防部委託縣府管理的模式，縣府因非土地所有權人，又缺乏法源依據，管理上綁手綁腳，停車場有攤商看準商機販賣烤爆米花和煙火，方便遊客帶入火源區烤玉米，入夜後放煙火，只能請警消單位以社會秩序維護法或消防安全法規處理，對觀光發展和管理維護效益不大，另從停車場下到火源區的木棧道年久失修，凹凸不平，但因實戰射擊訓練場周遭限建，無法整修。