東引魚露店荒廢50年 青年創鹹味島賦新生命

為了復興老街活力，東引青年進行地方創生改造計畫，修復荒廢50年的「魚露店」賦予新生命，打造複合式空間串連在地活動，讓居民與遊客體驗東引文化與舊時代。

東引聚落從中路老街發展，隨著漁業沒落屋主搬遷，昔日繁華街區衰落。「鹹味島合作社」結合社區故事與美學推廣，希望在地人找到東引意識，也讓遊客、新住民深度挖掘島民日常生活和地方獨特性。

為使空間新舊融合與創新，曝曬漁獲區以陶魚片藝術裝置打造成公共空間；客廳成為社區交誼廳提供居民交流，內部空間改為咖啡廳、寄售區和展演空間可進行展覽與活動，未來也預計發展漁業文化展示間和駐村工作室；公共廚房與庫房將可作為體驗東引日常的空間平台。

鹹味島合作團隊蔡沛原、劉香吟、林奕蕎希望以空間連結家鄉歷史、世代居民記憶與推展公共性理念。馬祖的魚露在方言中稱作「鹹」（閩東語發音），是居民飲食中的鹹味與臭味，也代表東引是馬祖島群最鹹海水、漁業勞動汗水及記憶感受淚水等，表現「鹹味島」的不同層次。

蔡沛原表示，地方長輩所描繪的中路老街盛況，年輕人已難體會，經屋主說明，才知道舊屋不僅是魚露工廠，而且是漁業加工廠，是東引漁業歷史縮影，因此將海味跟鹹味連結，跟空間產生意義。

從3人分工到招募為9人團隊，林奕蕎從實踐出發改變家鄉、蔡沛元讓美學成載體、劉香吟與夥伴尋覓島民日常中的獨特故事，鹹味島合作社匯聚青年，希望成為共享空間示範點，為東引島帶來更多故事與創作，跨出交流與對話。