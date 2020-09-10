關懷身心障礙駕駛 高市監理所免費鑑定身心障礙車輛

身心障礙者申請考照，資格審查由公路監理人員鑑定小組執行，另高雄市區監理所將邀專業醫師或職能治療師，免費協助鑑定身心障礙者駕駛改裝車輛後的活動能力與操控車輛合適性。

高雄市區監理所邀專業醫師或職能治療師加入身心障礙者駕駛改裝車輛的適性鑑定團隊，協助鑑定身心障礙者駕駛改裝車輛後的活動能力與操控車輛合適性。

高雄市區監理所表示，為確保身心障礙者駕駛改裝車輛行車安全，並減輕身心障礙者負擔，有需使用改裝車輛考照的身心障礙者，可提前與高市監理所預約，每月20日前後會有職能治療師與監理人員組成的鑑定小組，為身心障礙者提供職能鑑定服務。

高市所所長陳崑山表示，跨機關免費引入專業醫師或職能治療師加入身心障礙者駕駛改裝車輛的適性鑑定，能夠更加確保身心障礙者行車安全。