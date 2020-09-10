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高榮、成大醫學中心攜手 可望促進南方醫療起飛

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高榮與成大結盟，可望促成南方醫療蓬勃發展。圖／高雄榮民總醫院提供
高榮與成大結盟，可望促成南方醫療蓬勃發展。圖／高雄榮民總醫院提供

高雄榮民總醫院與國立成功大學近日結為策略聯盟，將在人才陪育、臨床醫療照護就業、教學、研究上合作，發揮多元加值的能量，兩大醫學中心聯手，也可望促成南部醫療與學術研究蓬勃的交流與發展。

高雄榮總創設於民國79年，目前受國家指派，籌建屏東大武重症醫院，以解決屏東急重症醫療及長照的需求，除臨床照顧外，設有醫學研究實驗室、臨床試驗中心、人體生物資料庫，不斷投入創新科技的研究。

高榮院長林曜祥表示，高榮是高屏地區唯一的公立醫學中心，近年導入各種智能設備、結合多方資源，促進醫療發展。這次與成大結盟，會規劃雙方機構互利的合作，優化醫療照護產業，讓南方醫療及學術研究更加躍進。

成功大學自1931年創校以來，目前是國內學術領域最完整的研究型綜合大學，擁有九個學院。成大醫學院更有抗體新藥中心、基因體醫學中心、植物新藥開發研究中心、傳染病研究與訊息中心、國際傷口修復與再生研究中心、奈米醫學研究中心等研究單位，研究資源豐沛。成大校長蘇慧貞表示，能與高榮進行策略聯盟，未來必定可成為並肩同行的好夥伴。

成大 屏東 成功大學

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