台電工程車噪音嚇壞魚隻 高雄永安漁民發動抗議

台電公司興達電廠進行三座燃氣廠施工，出入頻繁的工程車疑似導致鄰近魚塭的養殖魚隻食慾不振，陸續暴斃帶來不小損失，今早一群高雄永安漁民高掛布條，齊聚鹽保路口向台電公司抗議。興達電廠表示，將加派道路交管人員與會同警方加派測速勤務，稽查車輛以降低噪音與震動。

興達火力發電廠位在高雄永安，鄰近電廠的魚塭養殖石斑魚與午仔魚，今年5月起，電廠前方燃氣更新改建工程動工，工程車負載重，行經魚塭時會產生路徑噪音與地面震動，漁民發現養殖魚疑似受驚嚇不愛吃飼料，每包上千元的魚飼料多數進了白鷺鷥肚子。

今早漁民齊聚鹽保路表達不滿，遞交陳情書給南部施工處經理翁啟峰，要求台電恢復原貌，不要因施工影響漁民生計。養殖漁民蘇榮春說，他家的魚塭十幾甲，每天餵養上百包飼料，數月來鄰近工地的魚塭受影響，午仔魚不吃料，甚至翻肚死亡，一車車載出去，午仔魚現在市價每斤一百多元，累計損失恐達數百萬之多。