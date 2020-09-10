快訊

成功嶺4個月訓練役 新兵來1天驚傳墜樓

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電工程車噪音嚇壞魚隻 高雄永安漁民發動抗議

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今早漁民齊聚鹽保路表達不滿，並將陳情書遞交南部施工處經理翁啟峰（左），要求台電恢復原狀，不要影響漁民生計。記者徐白櫻／攝影
今早漁民齊聚鹽保路表達不滿，並將陳情書遞交南部施工處經理翁啟峰（左），要求台電恢復原狀，不要影響漁民生計。記者徐白櫻／攝影

台電公司興達電廠進行三座燃氣廠施工，出入頻繁的工程車疑似導致鄰近魚塭的養殖魚隻食慾不振，陸續暴斃帶來不小損失，今早一群高雄永安漁民高掛布條，齊聚鹽保路口向台電公司抗議。興達電廠表示，將加派道路交管人員與會同警方加派測速勤務，稽查車輛以降低噪音與震動。

興達火力發電廠位在高雄永安，鄰近電廠的魚塭養殖石斑魚與午仔魚，今年5月起，電廠前方燃氣更新改建工程動工，工程車負載重，行經魚塭時會產生路徑噪音與地面震動，漁民發現養殖魚疑似受驚嚇不愛吃飼料，每包上千元的魚飼料多數進了白鷺鷥肚子。

今早漁民齊聚鹽保路表達不滿，遞交陳情書給南部施工處經理翁啟峰，要求台電恢復原貌，不要因施工影響漁民生計。養殖漁民蘇榮春說，他家的魚塭十幾甲，每天餵養上百包飼料，數月來鄰近工地的魚塭受影響，午仔魚不吃料，甚至翻肚死亡，一車車載出去，午仔魚現在市價每斤一百多元，累計損失恐達數百萬之多。

翁啟峰表示，台電燃氣更新改建工程預計施工至116年，為改善噪音問題，台電提供四大項改善方案，第一、工程車的車行路徑增設42面降速警示號誌，第二、設置CCTV即時監控車輛，第三、加派交管人力，第四、與警方聯繫加強測速勤務，不定期稽查施工車輛。

台電興達廠發電廠進行燃氣更新改建計畫，漁民質疑工程車出入頻繁，噪音導致養殖魚隻死亡。記者徐白櫻／攝影
台電興達廠發電廠進行燃氣更新改建計畫，漁民質疑工程車出入頻繁，噪音導致養殖魚隻死亡。記者徐白櫻／攝影
高雄永安漁民養殖的午仔魚陸續死亡，漁民質疑與出入頻繁的工程車噪音有關。圖／漁民提供
高雄永安漁民養殖的午仔魚陸續死亡，漁民質疑與出入頻繁的工程車噪音有關。圖／漁民提供
今早一群高雄永安漁民高掛布條，齊聚鹽保路口向台電公司抗議。記者徐白櫻／攝影
今早一群高雄永安漁民高掛布條，齊聚鹽保路口向台電公司抗議。記者徐白櫻／攝影
台電興達廠發電廠進行燃氣更新改建，鄰近魚塭傳出災情。記者徐白櫻／攝影
台電興達廠發電廠進行燃氣更新改建，鄰近魚塭傳出災情。記者徐白櫻／攝影

漁民 台電 噪音

延伸閱讀

花蓮3分之2用戶無預警大停電 台電初判雷擊造成

花蓮落雷致線路故障 14萬戶停電40分鐘 台電：已修復

高雄岡山老街拚再生 地方催生電線先地下化

捕聲抓影！桃園高噪音偵測照相車10月上路　被拍照最高可罰3600元

相關新聞

關懷身心障礙駕駛 高市監理所免費鑑定身心障礙車輛

身心障礙者申請考照，資格審查由公路監理人員鑑定小組執行，另高雄市區監理所將邀專業醫師或職能治療師，免費協助鑑定身心障礙者...

高榮、成大醫學中心攜手 可望促進南方醫療起飛

高雄榮民總醫院與國立成功大學近日結為策略聯盟，將在人才陪育、臨床醫療照護就業、教學、研究上合作，發揮多元加值的能量，兩大...

台電工程車噪音嚇壞魚隻 高雄永安漁民發動抗議

台電公司興達電廠進行三座燃氣廠施工，出入頻繁的工程車疑似導致鄰近魚塭的養殖魚隻食慾不振，陸續暴斃帶來不小損失，今早一群高...

全國戶政系統大當機 高市戶所應急上午10時前先收件

今天早上7時30分起，全國戶政大當機，高雄市戶政事務所的「早鳥班」員工打開電腦發現無法與內政部戶政系統連線，從來可以連線...

高雄空品今天普通 明後天轉好

過去3天，因境內、境外汙染同步影響，西半部空氣品質出現高度惡化，甚至中、北部不少測站臭氧累積達到「紫色等級－非常不良」的...

屏東縣立總圖開館2周逾8萬人次 書擋、書架、玩具遭竊

睽違兩年多，重新整修開館後的屏東縣立總圖書館，猶如「森林中的圖書館」，開館近2周來，到館人次逾8萬人，連續兩個周末假日近...

經費短缺節省開銷 藍高雄8區黨部遷回市黨部

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺請辭後，現由書記長蕭金龍代理，新主委人選遲未決定，藍營人士透露可能與黨部經費拮据有關，黨部主委...

高捷紅線延伸線難度高 工期長遭怨

高雄捷運紅線岡山、路竹延伸線，分為一、二階段進行，一階土建工程去年開工，預計2022年完工，3年工期遭店家抱怨「沒有緊緊...

好康在這裡／秋蟹正肥 飯店推優惠抽大獎

又到秋天品蟹季節，澎湖縣「菊島優先海味季－蟹逅澎湖金蝦趴」起跑，各大飯店與特色餐廳紛端出美味的蝦蟹料理，邀老饕大啖美食。...

五星縣長榜首行情漲放眼六都？潘孟安：謙卑再謙卑

天下雜誌昨天公布公元2020年縣市首長施政滿意度調查，前三名分別為屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦，潘孟安...

斜槓人生／想買房孝親 她兼數職不休假

擁有亮麗外型的陳怡文，是第4屆台灣小姐冠軍，她努力工作、身兼多職，包括美姿美儀講師、拍賣直播主、活動主持人、模特兒等，時...

「八寶媽」用愛守護 高雄長庚翻轉兒虐悲歌

高雄長庚醫院平均每年受理超過400位因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，昨天成立「兒童發展暨保護中心」，與高屏地區18個家...

熱門新聞

他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

中央林口交流道改善方案 侯友宜怒：為何我現在才知道？

獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

德國媳婦為愛當苗栗人 當年徵求彩妝模特兒結緣老公

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被地主封引民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。