全國戶政系統大當機 高市戶所應急上午10時前先收件

今天早上7時30分起，全國戶政大當機，高雄市戶政事務所的「早鳥班」員工打開電腦發現無法與內政部戶政系統連線，從來可以連線了，可是沒有辦法進入戶政系統頁面作業，還好到上午10時許系統恢復功能，趕在辦理戶政業務人較多的時段前恢復全部作業。

高雄市的戶政事務所和辦公處發現戶政系統「當機」時，趕忙採人工作業，先收件，請洽公的民眾留下聯絡電話，待系統恢復正常後即刻作業，然後通知洽公的民眾到戶所領回相關證件資料。

今年7月1日內政部把戶政系統作業集中到內政部系統之前，高雄市原來三民第二戶政事務所是高雄市戶政資訊系統的「主機房」，7月1日之後暫與內政部系統同時作業，但作為內政部系統的「備份」，等今年底內政部戶政資訊系統穩定之後就要撤除

不過，今天內政部戶政系統大當機，高雄市的資訊系統已無法單獨作業，跟著全國戶政系統同時當掉，三民戶政事務所上午10時10分前受理的百多件戶政申請案，都先收件，之後全國系統恢復正常之後再作業。

「還好今天是星期四，也不是假期後第一個上班日，辦理戶政業務的人比較少。」三民戶政事務所主任歐敏信表示，一般而言，假期過後的第一個上班日，辦理戶政事項的民眾會比同一星期的其他日子多，今天是「中間」的日子，以該所為例，10時之前約100人申辦，人數還不算多，10時過後人較多，好在系統恢復作業。