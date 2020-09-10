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高雄空品今天普通 明後天轉好

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
今天起至13日有一波微弱的鋒面通過台灣，讓汙染物擴散更有效率，高雄等地空氣品質轉好。記者王慧瑛／攝影
今天起至13日有一波微弱的鋒面通過台灣，讓汙染物擴散更有效率，高雄等地空氣品質轉好。記者王慧瑛／攝影

過去3天，因境內、境外汙染同步影響，西半部空氣品質出現高度惡化，甚至中、北部不少測站臭氧累積達到「紫色等級－非常不良」的空品等級。今天起這股汙染源減緩許多，今天起至13日有一波微弱的鋒面通過台灣，讓汙染物的擴散更有效率，空氣品質轉好。

高雄市環保局官方line「空品報你知」提醒，今天台灣附近尚無明顯風場，西半部仍有少量汙染累積，高雄空氣品質為普通等級。明天及後天鋒面自北部海面通過，高雄位於風前暖區，擴散條件好，空氣品質從普通轉為良好。

13日大環境轉吹「微弱東風」，西部又開始有少量汙染累積，空氣品質再度從良好轉為普通。

敏感族群仍要注意今天的空氣品質，由於風場微弱，今天空氣會是未來4天相對較差的一天，容易過敏民眾要注意空氣變化。環保局預測表示，綜合來說，未來4天空氣趨勢是逐漸轉好，尤其西半部又以南部空氣轉好幅度最大，環保局會持續監控大型汙染源排放狀況。

空氣品質 高雄市

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