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馬祖東引味畫展 素人畫家繪在地情懷

中央社 / 連江縣10日電

位於馬祖的「東引味畫展」9日在東引中路的「鹹味島合作社」登場，展出素人畫家陳素雲、董淑媚、陳翠玲的作品，表達在地人所體會了解的東引。

3名在地素人畫家利用業餘時間創作，以不同的女性眼光，將東引生活的美學與想法寄寓畫作，呈現出具寓意又富含巧思的東引滋味，從東引元素呈現生命的不同體會。

陳素雲的作品包含東引生態、坑道與地圖，利用和諧粉彩創造纏繞畫，表現歷史的璀璨與衰落。她說，時間是一個長卷，把時代捲走，因此將安東坑道的長梯畫成長卷，呈現軍人開鑿與長住坑道的艱辛，開放觀光後，坑道被遊客驚嘆鬼斧神工，希望也讓旅人同理軍人的感受。

董淑媚多以東引的特色風景為創作主題，利用風景呈現東引海浪波濤與暗湧的模樣，以海浪象徵人生的起落，並在東引地質景色中呈現不同的東引海景，也將展出曾繁華的「中路」卻沒落的傳神描繪。

陳翠玲則將生活的經驗呈現不同素材，將在地植物創作在板凳上，利用烘焙用擠花器畫出東引魚類，並將魚類洄游的作品送給「鹹味島合作社」。她表示，洄游的魚象徵年輕人，透過金泥作畫，以不同角度不同光澤展現青年特質，匯聚游出光明與希望。

「東引味畫展」將在青年改造空間「鹹味島合作社」（樂華街4號）展出至10月9日，老屋曾是充滿漁業味道的魚露釀造空間，在東引漁業歷史記憶的味道中，以畫作展出東引之味。

青年 軍人

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