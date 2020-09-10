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高雄汕尾國小鄰近工業區 業者捐贈38台空氣清淨機

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
汕尾國小校長曾博建（左）致贈感謝狀給上洋吳國華執行長（右）。圖／高雄市教育局提供
汕尾國小校長曾博建（左）致贈感謝狀給上洋吳國華執行長（右）。圖／高雄市教育局提供

高雄林園區的汕尾國小鄰近工業區，在煙囪林立的環境下長期受空汙影響，上洋產業主動聯繫捐贈38台三菱重工空氣清淨機，希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習品質。

汕尾國小是高雄市最南端的學校，緊鄰台灣第二大石化工業重鎮的林園工業區。工業區內有四輕油裂解廠，造成的揮發性有機化合物是造成PM2.5及空氣汙染的前驅物，加上季風與環境變遷加劇南台灣空汙惡化，資源較匱乏的偏鄉學校很需要外界捐助。

上洋產業也關注空汙議題，繼去年捐贈高雄竹後國小全屋空氣活化機後，對同樣遭受空汙威脅的汕尾國小學童們的健康也十分擔憂，因此昨天主動捐贈空氣清淨機，希望能用實際行動改善空汙對學童健康帶來的傷害。

在空氣清淨機捐贈感恩儀式上，學童準備演出表達對業者的感謝。汕尾國小校長曾博建致贈感謝狀給上洋執行長吳國華。吳國華說，三菱重工空氣清淨機具備三層濾網，除了能阻擋大顆粒粉塵、毛髮、花粉等過敏原，還能去除99.9%的PM2.5及97.4%的甲醛；也可以自動偵測空氣品質，調整風速，幫汕尾國小師生把關教室內空氣品質。

曾博建表示，希望透過捐贈活動讓小朋友懂得心懷感恩，長大後能學習上洋回饋社會的精神，為幫助社會及改善環境盡一份心力。校方也期待捐贈能拋磚引玉，喚起鄰近林園工業區的企業家們一起投資教育，重視在地居民健康的權利。

上洋產業主動聯繫捐贈38台三菱重工空氣清淨機，希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習品質。圖／高雄市教育局提供
上洋產業主動聯繫捐贈38台三菱重工空氣清淨機，希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習品質。圖／高雄市教育局提供
上洋產業主動聯繫捐贈38台三菱重工空氣清淨機，希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習品質。圖／高雄市教育局提供
上洋產業主動聯繫捐贈38台三菱重工空氣清淨機，希望能改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習品質。圖／高雄市教育局提供

空氣清淨機 空氣品質 PM2.5

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