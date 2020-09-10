陳其邁不入住市長官邸 研擬打造青創基地
高雄市政府今天表示，因市長陳其邁未搬進市長官邸，讓閒置近2年的官邸使用受關注，行政暨國際處將規劃提供做非政府組織NGO團體或青創基地使用，也考慮以標租方式委外經營。
位於苓雅區凱旋二路的市長官邸，土地面積約663坪，前市長韓國瑜並未入住，自前代理市長許立明遷出之後，陳其邁也說過不會遷入，官邸可提供非政府組織等使用。
高市府行政暨國際處近日已著手擬定官邸使用方式，包括提供NGO團體使用，也評估做青創基地等。
高市府青年局長張以理也說，已前往勘查了解室內及戶外空間規模，正在研擬評估用途，不過考量有限的空間不易規劃使用，還要進一步研議。
至於NGO團體的用途，社會局表示未獲通知評估。
占地663坪的官邸，1、2樓建坪約150坪，其餘都為空地或草皮，由於建築有既成的隔間，即使民間組織使用也可能有空間受限；行政暨國際處表示，如果相關使用方案不適用，不排除標租給民間規劃經營。
市長官邸地段交通便利、環境清幽，未來會有輕軌行經，只是建築已逾40年，相關設施及隔間老舊，入住或辦公室裝修恐會受限。
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