高市國民黨部減在外區黨部省開銷 地方盼新主委快來

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺請辭後，目前由書記長蕭金龍代理主委，新主委人選國民黨中央至今未決定，藍營人士透露也許與黨部經費拮据有關，黨部主委「無米炊」，黨務即不容易推動。國民黨高雄市黨部財務的確困窘，這個月起13個區黨部中的8個遷回市黨部，只有5個區黨部仍設在地方，節省房租和辦公室支出。莊啟旺認為，國民黨最重要的是要讓黨員看到黨未來的希望。

「黨部主委要換誰？」高雄市國民黨員間最近頗關心此事，中央黨部組發會主委李哲華說，目前沒有選舉，黨部主委人事較不急，他近期會再到地方聽取意見，至於新主委人選將來自中央或從地方覓才，都有可能。

曾任高雄市黨部主委的市議員黃柏霖看法與李哲華不同，他認為中央黨部反而要趕快派任高雄市黨部主委人選，不要拖拖拉拉，要讓黨部主委有多一點的時間做好黨務工作，市長補選就是殷鑑。

關心高雄市國民黨未來的國民黨員，不少人也盼新主委人選趕快確定，穩定軍心。但有人分析，中央黨部要借錢過日子，地方黨部主委一上來也一定要為黨務運作經費頭痛，光是這個現實就會嚇跑許多人；莊啟旺有自己事業，當過議會議長，人脈廣，可能較易募款，其他人未必能做到這地步。

莊啟旺說，他當高雄市黨部主委期間，不支薪，中央黨部只給書記長和一組總幹事薪水，其他的人事費市黨部自籌，包括黨員繳的黨費、中央黨部分配的政黨補助金、小額捐款；議員等公職每年要繳的「職務捐」，即黨公職分攤金，實際捐繳的人不多，他當主委任內，印象中只有3位議員捐繳過，如果能落實，也許地方黨部經費可以多一些。

高雄市國民黨員數4萬多人，日前該黨全代會通過黨費從每年200元增到300元，明年開始實施。蕭金龍說，今年為了減少支出，這個月起遷8個區黨部回市黨部集中辦公，只留下5個區黨部，節省租金、辦公開銷，莊啟旺卸任前留一筆經費給黨部用，還可以撐一段時日。

莊啟旺卸任後仍關心國民黨發展，他說有些對國民黨抱持「恨鐵不成鋼」心情的黨員雖罵國民黨，還是會捐小額款給黨部，一旦國民黨讓支持者看到未來，相信可以凝聚力量和其他政黨競爭。

黃柏霖表示，不管誰來接黨部主委，都有人不滿意，不可能找到各種條件好到百分之百、各方都滿意的主委，只要這位新主委有意願、有心為國民黨做事，就是適當的人選，重要的是要儘快確定人選，不要等到要選舉了才派任，那樣將無法打仗。