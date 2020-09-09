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澎湖海灣燈光節亮燈 美麗海灣增添光彩迷人

中央社 / 澎湖縣9日電
「2020澎湖國際海灣燈光節」9日晚間試燈，主題燈區的8公尺高美人魚燈光水舞秀，精彩吸睛，不少民眾捷足先登，搶先一睹。中央社
「2020澎湖國際海灣燈光節」9日晚間試燈，主題燈區的8公尺高美人魚燈光水舞秀，精彩吸睛，不少民眾捷足先登，搶先一睹。中央社

以「海島樂園」為主題的「2020澎湖國際海灣燈光節」，12日晚間在馬公金龍頭揭幕登場。今晚先行試點亮燈，讓最美麗海灣更增添光彩，美麗迷人。

「2020澎湖國際海灣燈光節」今晚由觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民等人為預展試燈，主題燈區的8公尺高美人魚燈光水舞秀光芒四射、磅礡唯美，不少民眾捷足先登，提前一睹美麗閃耀的燈光秀。

澎管處去年首辦的國際燈光節的天空樹、海底總動員等燈光設備，由澎湖文化局認養而移置至澎湖文化園區內也同步亮燈展示。金龍頭與文化園區2處燈光相互輝映，讓馬公愈夜愈美麗。

國際燈光節活動中，在藝術燈區還規劃有大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中，一睹海洋漁業的資源。

澎管處表示，為期2個月的「2020澎湖國際海灣燈光節」是今年繼海上花火節之後的另一場大型的觀光活動，將在12日正式揭幕後，主燈區位在馬公舊城區的金龍頭一帶，由國內外藝術家打造有美人魚燈光區等20幾種燈飾展品，搖滾天王伍佰更將帶傷在開幕當晚與台客電力公司接續演出，讓最美麗的海灣一直閃耀到年底。

澎湖 馬公 國家風景區

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