交通3E策略防制 高市上半年車禍死亡率減少

統計顯示高雄市民自有交通運具使用逾8成5，且大型車輛多，交通事故頻傳，為防制交通事故，交通局以「3E策略」用工程、執法改善肇事率，結果顯示今年上半年比去年同期死亡率少近5%。

高市府交通局統計，今年1至6月，30日內交通意外死亡人數175人，相較去年減少9人（約4.9%），改善率六都第二。

另外，交通局也統計今年1至7月，A1類交通事故（指造成人員當場或24小時內死亡之案件）及A2（指造成人員受傷或24小時後死亡之案件），兩項共3萬4081人比108年同期3萬4718人相對去年減少死傷人數637人（約1.8%）。

交通局指出，市府針對交通特性擬定事故減量計畫，各局處共同防制，加強教育宣導、工程部分以速度管理、分流和行車安全視距強化路口行人通行設施做改善主軸，同時併同警察執法，對超速、闖紅燈並排停車及酒駕等違規取締；尤其在易肇事路段及路口建置科技執法設備，盼有助於降低肇事率。