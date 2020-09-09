屏東文資保存成果 恆春民謠傳藝師陳英阿嬤獲人間國寶

屏東縣特有的人文地景與族群特色，形成瑰麗多元的文化資產，屏東縣政府近年指定登錄有形及無形文化資產大幅增加，已超過200件。恆春民謠傳藝師87歲的陳英阿嬤甫通過文化部認定重要傳統表演藝術保存者（俗稱人間國寶）。

2019台灣燈會「我屏東，我驕傲」千人傳唱恆春民謠盛況，與2015「恆春古城千人傳唱」創下金氏紀錄，領唱人陳英阿嬤，堅毅勇敢挑起傳承恆春民謠的使命。

陳英阿嬤開心說「恆春民謠實在好，希望大家攏來學，伊是咱台灣一項寶，恆春才有別位無」。回想7月在文化部參加審議，有審查委員質疑阿嬤年紀、健康，恐影響恆春民謠傳承。阿嬤當即爽朗回應，傳唱恆春民謠只會讓她越來越年輕，她未來還有出國教唱計畫，獲「國寶」認證後，更可以帶動恆春民謠學習熱潮，她相信可以唱到「佰二」，繼續快活唱下去。

屏東縣政府指出，陳英阿嬤在2019年通過恆春鎮思想起民謠促進提報，經屏東縣文化資產審議會審議通過，同年5月完成公告；2020年6月縣府向文化部提報登錄認定重要傳統表演藝術類保存者（人間國寶），2020年7月20日文化部完成審議，中央、地方齊力完成這項重要無形文化資產登錄工作。

文化處說，陳英阿嬤能唱出上百首恆春民謠，也寫詞創作，一把月琴、一曲隨興自然的創作，從生活記憶裡流瀉而出的歌聲，最能傳遞半島的人文與土地的氣味。阿嬤出生恆春德和，父親和恆春民謠「傳奇」陳達是好友，他三不五時就到她們家彈琴、唱民謠，耳濡目染，也讓她對《思想起》等民謠曲調十分熟悉與熱愛。

陳英阿嬤說，30多年前學月琴，學月琴一定要很專心，彈月琴、唱歌，很快樂；陳英阿嬤年輕時在瓊麻工廠工作，經常與工作伙伴對唱恆春民謠，開啟她隨口對唱功力，一直到六十幾歲，阿嬤跟著許天卻學彈月琴，後來又受張新傳、張文傑等人指導，近年來，陳英阿嬤連年領唱恆春民謠節到近兩年的半島歌謠祭，或出國表演等各項活動。