快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄岡山老街拚再生 地方催生電線先地下化

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
岡山老街希望再造風華，首務是將電纜電線地下化。記者王昭月／攝影
岡山老街希望再造風華，首務是將電纜電線地下化。記者王昭月／攝影

高雄岡山老街平和路在商圈移轉後逐漸落沒，當地民眾希望再創風華，首務是將電線電纜地下化，經地方民代奔走催生，台電估算沿線約有12個配電設備必須下地，需取得土地所有權人同意書才能推動，從岡山路到壽天路間共505公尺，需斥資1000萬才能建成。

岡山里長劉天賦說，岡山老街又稱「中街」，縱貫鐵路開通後，是串連接岡山最早的阿公店街（今「維仁路」）與岡山火車站的主要道路，早年岡山地區的樓房最高只蓋到三層，老街至今還保留3棟，這條街道也是當地最早鋪柏油、最早有紅綠燈的一條路。

隨著岡山火車站遷移，中街商圈逐漸落沒，民眾常亂停車，造成街廓紊亂，後來畫設紅線也引發爭議，地方民眾希望打造老街成為徒步區，營造全新風貌，兼而解決汽機車亂停問題，讓中街展現新新魅力，因此極力催生電線電纜地下化。

岡山選區立委邱志偉說，中街路幅不寬，未來電線電纜若能地下化，道路會變得寬敞，天際線也乾淨。

包括台電、岡山區公所等單位今早前往中街會勘，商討電線地下化問題，台電表示，中街連接岡山路至壽天路一段路口共505公尺，預估下地工程經費約1千萬元，台電會配合施工，但沿線共12個配電設備要下地，需由里長協助取得土地所有權人的同意書，全案才有機會推動。

岡山 台電 老街 電纜

延伸閱讀

特高壓電線跳脫 花蓮14萬戶大停電傳4起受困電梯案

高捷岡山路竹延伸線施工難度高 分多階段趕工

高雄社大推「地方學」 16條高雄地方小旅行開跑

岡山中秋籃籗會吸引9千多攤商 中籤率不到3成

相關新聞

「幫幫我！給我10元」 遭婦人討零錢成屏東人共同經驗？

屏東一名年約50歲的婦人，本月6日晚間7時許，帶著深藍色帽子，牽著腳踏車沿著屏東市林森路不斷向路人表示，「幫幫我！能不能...

高雄岡山老街拚再生 地方催生電線先地下化

高雄岡山老街平和路在商圈移轉後逐漸落沒，當地民眾希望再創風華，首務是將電線電纜地下化，經地方民代奔走催生，台電估算沿線約...

機車道改善工程延後3小時通車 高市工務局罰廠商10萬

高雄市民族路機車道路口改工程，原訂8日清早6點30分開放通車，但廠商施工延遲，以致延後3個小時通車，造成交通阻塞，工務局...

搶攻「偽出國」度假市場 大鵬灣攜手雄獅對準科技人

屏東離島小琉球和大鵬灣國家風景區暑假旅遊人潮大爆發，為延續夏季海灣、島嶼旅遊熱潮，並搶攻「偽出國」度假市場，鵬管處和雄獅...

不忍偏鄉學校藏安全隱憂！暖心建商連助偏鄉校舍翻修

暖心建商投身公益助偏鄉學童不只一件！富宇慈善基金會去年不忍台中市霧峰四德國小木地板老舊隱藏危機，協助校方修繕後，今年與清...

高捷岡山路竹延伸線施工難度高 分多階段趕工

高雄捷運紅線岡山、路竹延伸線，分為一、二階段進行，一階土建工程去年開工，預計2022年完工，3年工期遭店家抱怨「沒有緊緊...

381年高山巖福德宮發財悠遊卡 4大超商售完為止

屏東高山巖福德宮建廟超過381年，不僅是台灣本土最高的土地公廟，也是少見建在珊瑚礁岩洞的土地公廟，悠遊卡公司與高山巖福德...

小琉球陸蟹慘遭遊客路殺 志工繪製詼諧「減速」藝術牆

夏秋是陸蟹降海釋幼的繁殖季，母蟹入夜後穿越馬路到海邊，卻面臨過往車輛輾壓死亡的危機；屏東小琉球夏天進入旅遊旺季，路上常可...

高雄三民新興區登革熱大掃蕩 切斷傳染鏈怕境外變本土

時序進入高溫多雨的登革熱流行期，高雄市長陳其邁今天率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民區港西里、建東、港西、長明...

高雄社大推「地方學」 16條高雄地方小旅行開跑

高雄市社區大學成立20年，全市7所社大將接力舉行16場「地方學」小旅行活動，首場由北高雄社大開跑，帶民眾參加「後勁學-半...

動保法9年前禁用捕獸夾 至今仍有貓狗和動物被夾傷斷腿

9年前，動物保護法第14條有關捕獸夾修法，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣...

「偽出國」體驗…小三通遲未開 金廈海上遊尋出路

小三通遲遲不開，專營小三通航線的航商只能另謀生路，金廈海運近日推出「金廈海上遊」行程，標榜可以看金廈海域的夕陽、夜景與成...

熱門新聞

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

最新民調盧秀燕進步 藍綠議員有話說

影／民意堅決反對 台南後壁萬頭養豬場緊急喊卡

今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。