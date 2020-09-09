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高雄岡山老街拚再生 地方催生電線先地下化
高雄岡山老街平和路在商圈移轉後逐漸落沒，當地民眾希望再創風華，首務是將電線電纜地下化，經地方民代奔走催生，台電估算沿線約有12個配電設備必須下地，需取得土地所有權人同意書才能推動，從岡山路到壽天路間共505公尺，需斥資1000萬才能建成。
岡山里長劉天賦說，岡山老街又稱「中街」，縱貫鐵路開通後，是串連接岡山最早的阿公店街（今「維仁路」）與岡山火車站的主要道路，早年岡山地區的樓房最高只蓋到三層，老街至今還保留3棟，這條街道也是當地最早鋪柏油、最早有紅綠燈的一條路。
隨著岡山火車站遷移，中街商圈逐漸落沒，民眾常亂停車，造成街廓紊亂，後來畫設紅線也引發爭議，地方民眾希望打造老街成為徒步區，營造全新風貌，兼而解決汽機車亂停問題，讓中街展現新新魅力，因此極力催生電線電纜地下化。
岡山選區立委邱志偉說，中街路幅不寬，未來電線電纜若能地下化，道路會變得寬敞，天際線也乾淨。
包括台電、岡山區公所等單位今早前往中街會勘，商討電線地下化問題，台電表示，中街連接岡山路至壽天路一段路口共505公尺，預估下地工程經費約1千萬元，台電會配合施工，但沿線共12個配電設備要下地，需由里長協助取得土地所有權人的同意書，全案才有機會推動。
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