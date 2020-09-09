88歲陳英獲人間國寶認證 屏縣文資保存逾200件

恆春民謠傳藝師、88歲的陳英日前通過文化部認定重要傳統表演藝術保存者，俗稱「人間國寶」殊榮。縣府文化處今天表示，屏東近年指定登錄有形、無形文化資產已超過200件。

陳英去年才榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮，現又獲得「人間國寶」認證，是繼朱丁順、張日貴之後，榮登恆春民謠「人間國寶」第3人。另2名「人間國寶」提名人，分別是排灣族傳統織布工藝師許春美、蔣梅貞則正待審議結果公告。

屏東縣政府文化處今天舉行記者會，對於獲此殊榮，她說「很開心」。陳英在記者會中彈唱「思想起」，耆老的唱腔迴盪恆春民謠精髓。她受訪表示，父親與已逝的恆春傳奇歌手陳達是好友，兩人常一起唱恆春民謠，她的恆春民謠是母親教的，30年前開始學月琴，煩惱時只要拿起月琴彈唱一首就能忘卻煩憂。

陳英說，「恆春民謠實在好，希望大家攏來學」，獲得「國寶」認證後更可帶動恆春民謠學習熱潮，相信自己可以唱到「百二歲」，繼續快活地唱下去。

文化處長吳明榮表示，台灣燈會「我屏東，我驕傲」千人傳唱恆春民謠盛況，以及2015「恆春古城千人傳唱」創下金氏紀錄，領唱人就是陳英，她不但能唱出上百首恆春民謠，也寫詞創作。

陳英年輕時在瓊麻工廠工作，就經常與工作伙伴對唱恆春民謠，開啟她隨口對唱功力，一直到60幾歲，跟著許天卻學彈月琴，後來又受到張新傳、張文傑等恆春民謠藝師指導。

另外，72歲的許春美今天在記者會現場展示織布工法，她是目前唯一保有排灣族傳統織布技法最豐富，也最完整的工藝師。她說，看著排灣族傳統織布法有消失的危機，於是把傳統織布法用在時尚服飾，也唯有如此才能讓傳統織布法傳承下去。

許春美曾獲第1屆文化部國家工藝獎、並獲屏東縣政府傳統工藝師授證，擁有女裝甲級證照的她，將原住民圖騰融入現代服飾，在來義鄉古樓部落開設工作室傳授排灣族織布，投入推廣排灣族傳統織布工藝。

文化處表示，許春美從小靠著父親的記憶口述傳承學各種織法，是目前唯一保有排灣族傳統織布技法（平織、斜紋織、夾織技法）最豐富也最完整的一名工藝師。

排灣族傳統織布紋路象徵不同意義，有象徵水土保持的裝置、傳統主食芋頭及動物足跡等，具體呈顯傳統織布與土地的重要關係，許春美以不同的整機方式、搭配上不同的織法，可以製作出幾十種紋路，每種紋路都有傳統名稱，為中排灣具指標性的編織家，保留極多傳統編織技藝與觀念。

今年是屏東縣無形文化資產的活躍年，吳明榮表示，屏東縣指定登錄「有形文化資產」共157案，在縣長潘孟安任內即增加69處，增加比例高達近43%。「無形文化資產」部分有51案，其中新登錄33件，增加比例高達近65%，充分展現屏東文化資產傲人成果。

他表示，屏東縣8個原住民鄉，從傳統聚落、祭儀，以及工藝等各方面文化資產相當豐富。依文化部文資局統計，全國原住民文化資產總計231件，屏東縣登錄81件，占比35%，居全國之冠，堪稱全台原住民文資保存大本營。