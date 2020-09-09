機車道改善工程延後3小時通車 高市工務局罰廠商10萬

高雄市民族路機車道路口改工程，原訂8日清早6點30分開放通車，但廠商施工延遲，以致延後3個小時通車，造成交通阻塞，工務局今天罕見致歉，也表示依規定對失職人員及單位裁罰，此工程案承人因此被記了一支申誡。

高雄市政府工務局養工處7日執行三民區民族路機車道路口改善工程，施工範圍為民族路北上機車道天祥路、大順路口及南下機車道大順路、裕誠路及同盟路口。為降低交通衝擊，採取間施工，預定8日上午6點30分通車。但因民族路口刨鋪厚度為10公分，當夜間AC料廠機械故障出料不及，導致進度延誤，當時因考量路面高低落差恐有安全上的危虞，先臨時回鋪，並延後3小時通車。

工務局對此除致歉外，也向施工廠商追究責任，依AC契約規定向廠商開罰最高金額10萬元；另罰監造單位1萬元，並撤換工地主任，承辦人則記申誡一次。