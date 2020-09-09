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搶攻「偽出國」度假市場 大鵬灣攜手雄獅對準科技人
屏東離島小琉球和大鵬灣國家風景區暑假旅遊人潮大爆發，為延續夏季海灣、島嶼旅遊熱潮，並搶攻「偽出國」度假市場，鵬管處和雄獅旅遊合作新闢科技新貴旅遊市場，今天在南科園區辦旅遊推廣會，推出大鵬灣、小琉球、東港及林邊等不同特色遊程，結合綠色旅遊、水域體驗、文化及美食等主題活動，經專業包裝的套裝行程，不亞於出國的 fu。
鵬管處說，大鵬灣國家風景區涵蓋珊瑚礁島小琉球和台灣唯一的單口囊狀潟湖大鵬灣；斥資4000萬新打造的大鵬灣濱灣輪船碼頭「濱灣之心」，優美蛋形造型被稱「海上巨蛋」，已成為網紅打卡熱點；本月25日至10月4日的「大鵬灣帆船生活節」也在此熱鬧登場；小琉球擁有豐富的自然資源及海龜生態，加上在地宗教、美食、漁村等文化，發展出有別於其他城市的旅遊模式。
鵬管處副處長王玟傑說，科技人繁忙的生活需要來趟旅行調劑，遠離喧囂的都市，經過雄獅旅遊專業團隊精心包裝，來到大鵬灣，完全不亞於出國的 fu，針對一年四季都可以玩的水上運動、濕地豐富資源、保育生態綠色旅行、小鎮走讀和在地美食等特色，規畫出1至3日不等的高CP值精緻遊程。
鵬管處說，1日遊包括小琉球3大景區美人洞、山豬溝、烏鬼洞、免稅店、花瓶岩找海龜；大鵬灣海上巨蛋、光采濕地 DIY 體驗、大鵬灣遊客中心、東港華僑市場等10多條不同元素包裝遊程；2日有「說走就走─兩人成行」屏東．小琉球輕鬆自由玩；「好巧，咖心魚見你」3日遊程，包括屋頂夕陽海鮮宴、冠軍巧克力、排灣族咖啡巡禮、果嘗香草等。
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