高山巖福德宮發財悠遊卡 加持好運隨身帶著走

悠遊卡公司今天表示，與屏東高山巖福德宮合作，推出「發財悠遊卡」，內含「納福金鎖片」，搭配鑰匙圈，可把好運隨身帶著走，每張售價新台幣150元，即日起限量開賣。

悠遊卡公司表示，屏東高山巖福德宮建廟超過381年，是台灣本土最早的土地公廟，建在珊瑚礁岩洞，十分少見，這次推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，內含「納福金鎖片」，讓民眾把加持過的好運隨身帶著走。

悠遊卡公司指出，「高山巖福德宮發財悠遊卡」內附「納福金鎖片」，搭配鑰匙圈可隨身攜帶，包裝紙卡上還提供「高山巖福德宮發財錢母卡」兌換聯，購買者前往高山巖福德宮，可兌換錢母。

歷年來，悠遊卡公司多次與全台各地知名廟宇合作發行悠遊卡，媽祖、福德正神、月下老人、保生大帝、文昌帝君、虎爺等，都曾成為卡面上的主角，由於銷售狀況熱絡，多款神明卡已宣告完售。

「高山巖福德宮發財悠遊卡」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商等地販售，每張售價新台幣150元，售完為止。