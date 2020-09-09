不忍偏鄉學校藏安全隱憂！暖心建商連助偏鄉校舍翻修

暖心建商投身公益助偏鄉學童不只一件！富宇慈善基金會去年不忍台中市霧峰四德國小木地板老舊隱藏危機，協助校方修繕後，今年與清景麟基金會攜手，再助高雄那瑪夏民權國小整修毀損的木地板，今天再加碼舉辦一日校外教學，邀那瑪夏民權國小學童參訪台中知名地標國家歌劇院，為學童送上別開生面的開學禮。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇用心蓋好房子，對弱勢族群及社會公益的濟助，同樣抱持長期且永續經營的態度，取之於社會，用之於社會，樂見在行善的路上，有志同道合的企業同行，期盼整合集團的營建專業和企業資源，為社會帶來更多正向的力量。

那瑪夏民權國小曾於2009年莫拉克風災時遭土石流覆蓋校舍，部落也慘遭土石毀損，先後在台達電及各界善心人士協助下重建，清景麟教育基金會從2017年起投入那瑪夏民權國小教學發展，發現大門口廣場的木地板因山區潮濕多雨的氣候逐漸毀損，外露的鐵釘，常使學童因此絆倒或弄傷腳底，成為校園的安全隱憂。

清景麟教育基金會董事長林聰麟說，與那瑪夏的緣分始於4年前每月一次的志工活動，4年來除了陪伴、發現需要，於是推動「公益同行」計畫。

張宇承表示，今年富宇慈善基金會在清景麟教育基金會的牽線下，投入30萬元經費，作為整建木地板之用，預計近期開始招標施工。聽聞位處偏鄉的那瑪夏民權國小，許多學童未曾到過台中、也未曾見過國際知名建築，富宇慈善基金會也與清景麟教育基金會及校方三方合作，在今天在捐贈儀式會後，舉辦一日校外教學，參訪世界級知名地標「國家歌劇院」。