高捷岡山路竹延伸線施工難度高 分多階段趕工

高雄捷運紅線岡山、路竹延伸線，分為一、二階段進行，一階土建工程去年開工，預計2022年完工，3年工期遭店家抱怨「沒有緊緊緊」，交通黑暗期影響生意。捷運局表示，因地下管線多、排水箱涵牴觸、基樁施工困難度高等，工程不易。

高雄捷運紅線岡山、路竹延伸線，分為一、二階段進行，第一階段由捷運南岡山站至台鐵岡山車站，去年起進行土建工程，預計2022年完工，至於機電部分，要等二階發包一併設計施工。

第二階段自台鐵岡山車站起至湖內區台鐵大湖車站附近，又分為路竹以北和岡山到路竹南兩路段，路竹以北要等省道拓寬後，才能進行環評；路竹南段已將修正後的綜合規畫送交通部審核，目標明年開工、2026年完工通車。

但目前正在施工的一階工期3年，被沿線居民抱怨沒有「緊緊緊」，影響沿線店家生意，盼再縮短工期。

高雄市捷運局表示，岡山路竹延伸線一階土建工程統包標去年4月25日開工，因原排水箱涵與捷運橋梁基礎有所牴觸，且考量降低鄰近商家營業影響，優先施作排水箱涵，目前施工圍籬已大致退縮，店家通行動線均不受施工圍籬所阻隔。

另捷運局說，岡山區中山南、北路地下管線多，施工前須辦理遷移才能續行基樁及基礎施工；且岡山地質鬆軟，高架橋及車站共有183支基樁須加長設置，基樁施工困難度高，又為維持省道車輛通行，採半半施工，預定2022年5月底完工，盼民眾體諒、支持。